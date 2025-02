video suggerito

I funerali di Lorenzo Rovagnati, la moglie: “Non mi hai mai lasciato sola e sarà così anche in futuro” “Ti sentivo al mio fianco anche martedì, non mi hai mai lasciato sola e sarà così anche in futuro”: ai funerali di Lorenzo Rovagnati, l’imprenditore morto a 42 anni la scorsa settimana in un incidente con il suo elicottero, parla la moglie. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si sono tenuti a Biassono, in provincia di Monza e Brianza, i funerali di Lorenzo Rovagnati, l'imprenditore morto a 42 anni la scorsa settimana in un incidente con il suo elicottero a Noceto, in provincia di Parma. La sua terza figlia è nata pochi giorni dopo la tragedia.

La vedova Federica Sironi durante i funerali ha detto: "La vita è così fragile che pare un soffio, ma anche forte come Sofia (la terza figlia, nata tre giorni fa, ndr) che è stata il tuo ultimo dono. Ti sentivo al mio fianco anche martedì, non mi hai mai lasciato sola e sarà così anche in futuro". Oltre mille persone hanno preso parte alla cerimonia: la maggior parte ha assistito alla funzione fuori dalla chiesa di Biassono, il paese dove la famiglia Rovagnati e la storica azienda di salumi sono cresciute. A capo dell'azienda c'era proprio Lorenzo Rovagnati. Lorenzo e Federica si sono sposati nel 2009: avevano già due figli maggiorenni che hanno assistito ai funerali. Poi la nascita due giorni fa delle terza figlia.

Durante la funzione invece la madre, la 79enne Claudia Limonta Rovagnati, ha letto un passaggio dell'Inno all'Amore di San Paolo, tratto dalla prima lettera ai Corinzi: "Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo". E ancora: "Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. L'amore è paziente, è benevolo; l'amore non invidia, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza, amore; ma la più grande di esse è l'amore".