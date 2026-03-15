Muore per una malattia fulminante, il marito suona al funerale la loro canzone: “Ci ha sempre dato forza”

Durante il funerale della moglie Mariana Morgado Dietrich, morta a 36 anni per una malattia fulminante, Daniel Toledo ha cantato e suonato la loro canzone. Il momento è stato ripreso in un video, diventato virale sui social. “Il modo migliore per manifestarle il mio amore”, ha raccontato l’uomo.

Da sinistra, Daniel Toledo e la moglie Mariana Morgado Dietrich (Instagram); un frame del video in cui l’uomo canta al funerale della 36enne.

"L'amore è più forte di tutto, anche del dolore". Con queste parole Daniel Toledo ha voluto salutare la moglie Mariana Morgado Dietrich, morta a 36 anni per una malattia fulminante.

Al termine del funerale, celebrato il 4 marzo nel cimitero di Trento, l'uomo ha suonato la sua chitarra, regalo della moglie, e cantato la loro canzone Dia especial del gruppo brasiliano Cidadão Quem.

I due, brasiliani di origine, erano arrivati in Italia nel 2017. La canzone di Daniel e Mariana parla della forza che si riesce ad avere nei momenti di difficoltà grazie alla persona giusta: "È una canzone che ci ha dato forza e la cantavamo spesso insieme", ha raccontato l'uomo al Corriere del Trentino.

Durante il funerale il momento dedicato a Mariana è stato ripreso in un video che è rapidamente diventato virale sui social. "Mi continuano ad arrivare una cinquantina di messaggi al giorno, anche da persone sconosciute che però hanno vissuto un lutto simile al mio e mi sento meno solo", ha detto ancora Daniel.

L'uomo ha detto di essere stato indeciso su come salutare la moglie e di aver scelto la musica poiché linguaggio universale: "Sapevo che sarebbero stati gli ultimi momenti in cui lei sarei stato a fianco e penso che sia stato il modo migliore per manifestarle il mio amore", ha aggiunto.

La 36enne, che lavorava come commessa in un negozio di abbigliamento del centro storico di Trento ed era mamma di due bimbe di 9 e 10 anni, è morta improvvisamente il 2 marzo scorso, poche settimane dopo aver scoperto un'encefalite.

"Mariana non aveva mai avuto problemi di salute. È stato tutto inaspettato e velocissimo", ha ricordato il marito che dalla fine dell’anno scorso è diventato membro di una band: "È una terapia e suonare la chitarra che mi ha regalato Mariana è un modo per averla sempre vicino a me".