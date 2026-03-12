Amici 25, la seconda opportunità di Lorenzo, Angie, Plasma e Michele: così si sono riscoperti

La parabola della seconda opportunità è chiaramente uno dei temi di Amici 25: in quest’edizione, la trasmissione ha dato una nuova veste ad autori già “conosciuti” come Lorenzo Salvetti, ma anche Angie, Michele Ballo e Plasma.

Una seconda opportunità, soprattutto nell'universo discografico, non è all'ordine del giorno. La venticinquesima edizione di Amici, però, ha raccolto al suo interno più storie di questo tipo. Non un vero e proprio ritorno sulla scena per alcuni, ma sicuramente l'opportunità per riaffermare, in una vetrina da milioni di telespettatori, ciò che di buono era stato fatto in precedenza. È il caso di Lorenzo Salvetti, ma anche di Angie, Michele Ballo e Plasma. Quattro concorrenti che si sono guadagnati l'accesso al Serale di Amici 25, seppur con percorsi completamente diversi: in questo senso, il programma sembra aver ricostruito la narrazione precedente al loro ingresso per alcuni, smorzando allo stesso tempo le critiche su altri.

Michele Ballo, il rifiuto di X Factor e la seconda opportunità ad Amici 25

Per esempio, il trascorso di Michele Ballo – primo concorrente della categoria canto a essersi guadagnato un posto nel Serale di Amici 25 – riprende un rifiuto ottenuto solo qualche anno prima a X Factor. Il giovane autore, infatti, aveva partecipato nell'autunno 2023 al talent di Sky con il duo Giovie & Micke, venendo eliminato durante i Bootcamp: la reazione rabbiosa racconta solo in minima parte la tenacia con cui l'artista si è preso la sua rivincita nel talent di Maria De Filippi. Pur essendo apparso sin da subito tra i concorrenti più talentuosi di quest'edizione, il cantante ha vissuto diversi momenti di incertezza. Michele ha trovato pazientemente la sua strada, puntando spesso sull'accompagnamento strumentale, sia con il piano che con il violoncello, un aspetto che ha coinvolto più artisti quest'anno. Questa rinascita, vissuta negli ultimi mesi, è culminata con l'esibizione sulle note di "Bruises" di Lewis Capaldi. Proprio quell'esibizione ha svelato tutti i miglioramenti fatti finora dal cantante, sia a livello scenico sia nella creazione di un momento collettivo con il pubblico.

Plasma e la strada percorsa da artisti come Alfa e Olly con cui ha collaborato

C'è anche chi, come Plasma, ha trovato il suo posizionamento nel programma non adagiandosi sulla strada costruita per lui dal suo insegnante Rudy Zerbi, anzi. Si sono innescate più volte dinamiche di scontro, sia con quest'ultimo che con la giudice e insegnante Anna Pettinelli. Tutto questo in un'edizione che non ha visto il genere urban tra i mondi musicali più esplorati, rendendo Plasma uno dei concorrenti fuori dalla bolla pop. Una bolla in cui è stato necessario entrare, con chiavi di lettura come la riscrittura di strofe rappate, ma anche con un approccio nei ritornelli di alcuni brani che non hanno proprio meritato commenti positivi. In questo senso, però, Amici 25 è servito al cantante per riprendere una strada già provata in precedenza durante il tentativo a X Factor 2024: trovare una commistione tra le melodie pop, la sua penna e le sue barre. Un processo che in passato ha toccato artisti liguri come Alfa e lo stesso Olly, due autori con cui ha collaborato nel 2019 nel brano "No money".

L'incognita di Lorenzo Salvetti dopo la finale di X Factor 24

C'è chi invece, come Lorenzo Salvetti, ha voluto mettersi in gioco anche dopo essere arrivato nella fase finale di un altro talent. Si è trattato di un'operazione rischiosa, data la vicinanza temporale tra le due esperienze, e di una scelta di posizionamento che fin da subito ha sollevato dubbi sulla reale "utilità" della sua partecipazione. E invece, dopo poche settimane, è stato naturale comprendere i motivi del suo rimettersi in gioco, con un'evoluzione diversa da ciò che era avvenuto a X Factor. Il suo racconto musicale, infatti, legato alla musica leggera italiana del passato durante l'esperienza nel programma Sky, si è aperto a una moltitudine di nuovi orizzonti. Ne sono un esempio "Il morso di Tyson", ma anche "Amaro" dei Pinguini Tattici Nucleari e l'inedito "Stupida vita": un'apertura verso i nuovi codici pop, necessari anche per consolidare nel tempo una fascia di pubblico più ampia e resistente ai cambiamenti.

La nuova veste di Angie, dopo i 4 tentativi di entrare ad Amici negli anni

E infine arriva Angie, un personaggio unico, almeno nelle ultime edizioni di Amici. Dopo aver svelato di aver tentato per 4 anni di entrare nel talent di Canale 5, la cantante di origini sarde ha vissuto momenti di grande esaltazione, quantomeno iniziale. Il suo ingresso contro Frasa e l'inedito "Poco Poco" avevano quasi dato per scontato il suo arrivo al Serale, figlio anche delle sue partecipazioni passate a The Voice nel 2018 e, più recentemente, a Sanremo Giovani con "Scorpione", oltre a un contratto discografico con l'etichetta EMI/Universal. E invece è stata tutt'altro che una passeggiata per la cantante, che ha dovuto ricostruire il proprio personaggio e una nuova veste musicale, soprattutto dopo la bocciatura di "Millemila missili". Un processo che l'ha portata a spingersi oltre i limiti per ricevere, da parte della giudice Anna Pettinelli, un "sì" per il Serale.

Amici 25 ha avuto quindi la necessità di confrontarsi con alcuni problemi interni al programma, dall'addio di Flavia al cambio di regolamento per l'accesso al Serale. Ma ha avuto anche la forza di mostrare una seconda via ad alcuni artisti che avevano perso la propria direzione, precedentemente o all'interno del programma, dando loro ancora una volta un palcoscenico da milioni di telespettatori su cui esibirsi.