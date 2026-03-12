Ostetrica nel panico lascia partoriente da sola per 15 minuti: bimbo fatto nascere dal padre

Il caso all’ospedale di Oxford, in Gran Bretagna, dove l’operatrice sanitaria ha lasciato la coppia da sola nonostante il travaglio in corso ritornando quando il bimbo era già nato. “Ha iniziato a farsi prendere dal panico, mi ha spaventato ed è andata via” ha raccontato la partoriente.

Un papà si è dovuto improvvisare anche ostetrico facendo nascere il proprio figlio quando in ospedale si è trovato davanti alla moglie che stava per partorire e la completa assenza di operatori sanitari. È accaduto all'Oxford University Hospitals, in Gran Bretagna, dove ora la coppia ha presentato un reclamo formale accusando in particolare l’ostetrica a cui era stata affidata la partoriente che sarebbe andata via nel panico, lasciandola da sola per oltre un quarto d’ora.

Stando alle rilevazioni dei due genitori, la donna era stata trasportata d'urgenza in ospedale dopo essere entrata in travaglio con due settimane di anticipo, il 21 febbraio scorso. Dopo una prima accoglienza da parte di una ostetrica esperta e rassicurante, la coppia denuncia di essere stata affidata a una operatrice che si è rivelata inesperta e agitata e che infine li ha abbandonati per 15 minuti ritornando solo quando il piccolo era ormai già nato.

“Non c'erano letti disponibili in sala parto, quindi abbiamo dovuto aspettare. Hanno iniziato a preparare la stanza in cui eravamo e mi hanno detto che avrei potuto partorire lì. All’inizio ho avuto un'ostetrica adorabile ma poi è stata sostituita e la seconda sembrava alle prime armi. Non parlava nemmeno con noi. Continuava a muovermi. A quanto pare il battito cardiaco del bambino continuava a cambiare, ma succedeva dopo ogni contrazione ed è normale. Ma lei ha iniziato a farsi prendere dal panico e ha fatto sì che anche io mi spaventassi. Continuava a farmi muovere, dicendomi che il battito cardiaco del bambino stava rallentando e che la situazione stava diventando pericolosa” ha raccontato la mamma al Banbury Gazette, rivelando che infine l’operatrice è andata via nonostante la situazione.

Il marito della partoriente ha raccontato di essere corso a chiamarla dopo un primo allontanamento ma che la donna è andata via una seconda volta dopo pochi secondi, lasciandoli a gestore tutto da soli. Una situazione che poteva rivelarsi una tragedia visto che il bimbo è nato infine con il cordone ombelicale attorcigliato intorno al collo. Fortunatamente però il papà è riuscito a cavarsela da solo e quando l’ostetrica è tornata con le colleghe, il bimbo era già in braccio alla madre.

L’ospedale ha assicurato di aver avviato una indagine interna per accertate i fatti. La dirigenza si è detta dispiaciuta di non essere stata all'altezza degli elevati standard dell’ospedale e che prenderanno sul serio le accuse della coppia.