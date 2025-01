video suggerito

"Ho visto Riccardo Branchini" e chiede soldi alla madre per informazioni: la foto falsa era fatta dall'AI Federica Pambianchi, mamma di Riccardo Branchini scomparso 3 mesi fa ad Acqualagna, ha ricevuto nei giorni scorsi la foto di un ragazzo molto simile al figlio. La persona che ha inviato lo scatto tramite un profilo falso, asseriva di aver incontrato il 19enne ad Amsterdam. L'immagine era stata realizzata con l'AI allo scopo di estorcere soldi ai familiari.

A cura di Gabriella Mazzeo

La mamma di Riccardo Branchini, Federica Pambianchi, ha ricevuto nei giorni scorsi la fotografia di un ragazzo molto somigliante al figlio. La donna che gliel'ha mandata tramite social asserisce di averla scattata ad Amsterdam, ma poi chiede soldi per fornire ulteriori informazioni. La vicenda è stata raccontata proprio da Pambianchi ai microfoni della trasmissione "Chi l'ha visto?", che ha cercato di risalire all'identità della persona che ha tentato l'estorsione.

Un profilo falso, secondo quanto emerso, con una foto rubata dal profilo di una giovane americana uccisa dal fidanzato lo scorso anno. L'immagine inviata a Pambianchi sarebbe stata invece realizzata incrociando le foto di Riccardo tramite intelligenza artificiale. Un modo per estorcere soldi a famiglie disperate.

"Questa persona mi ha inviato una foto fedelissima a quello che poi è l'aspetto di Riccardo. Quando l'ho visto mi sono detta: ‘È lui'. La ragazza che mi ha mandato questa foto mi ha detto di averlo fotografato ad Amsterdam, ma diceva di non ricordare bene le circostanze. Appena ho iniziato a fare domande, mi ha chiesto soldi per ulteriori informazioni. Io ho preso tempo, ho cercato di ottenere altre risposte ma lei mi ha bloccato".

Purtroppo non vi sono ancora notizie di Riccardo se non quelle legate alle ultime segnalazioni. La prima arriva da Bologna, dove un residente ha scattato una foto di un ragazzo seduto su una panchina. "Chi l'ha visto?" ha mostrato lo scatto, nella speranza che qualcuno possa fornire ulteriori informazioni.

La foto scattata a Bologna e diffusa da "Chi l'ha visto"

La seconda segnalazione, quella che fa credere alla famiglia che il 19enne sia fuggito, arriva dalla Svizzera e risale a due giorni dopo la scomparsa. Una donna, come raccontato anche da Pambianchi in un'intervista a Fanpage.it, avrebbe raccontato di aver offerto un passaggio a Riccardo due giorni dopo la sua scomparsa.

"L'ho portato da Melide a Lugano – ha spiegato la donna -. Gli ho chiesto dove fosse diretto, non mi ricordo però cosa ha risposto. Mi ha detto Irlanda o Olanda, di questo sono sicura. Aveva un orecchino con una croce. Quando abbiamo raggiunto Lugano, ha tirato fuori dalla tasca un cellulare e mi ha chiesto di scattare un selfie. ‘Voglio fare una foto con tutte le persone che mi offriranno un passaggio in questo viaggio', ha detto. Mesi dopo ho trovato la sua foto sui social e sono andata dalla polizia a Lugano. Mi hanno detto che non risultava il nome di Riccardo negli archivi della polizia internazionale".