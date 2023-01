“Ho vinto cento euro”, va a riscuotere gratta e vinci in tabaccheria ma scopre che erano 10mila Una doppia fortuna quella della donna protagonista della vicenda visto oltre al tagliando vincente davanti a sé ha trovato un esercente onesto che subito l’ha informata dell’errore e della somma decisamente più alta.

A cura di Antonio Palma

Pensate di comprare un gratta e vinci e di essere convinti di aver vinto cento euro ma di scoprire dal tabaccaio che invece alla somma vanno aggiunti altri due zeri.

È quanto accaduto a una donna salentina residente a Ugento, piccola cittadina in provincia di Lecce, che nei giorni scorsi, recandosi a incassare la vincita, ha fatto la felice scoperta che ha sicuramente allietato l’inizio del nuovo anno.

Una doppia fortuna quella della donna protagonista della vicenda visto oltre al tagliando vincente davanti a sé ha trovato un esercente onesto che subito l’ha informata dell’errore e della somma decisamente più alta.

“Ci ha dato il “gratta e vinci” chiedendoci di controllare perché, forse, c'era una vincita di 100 euro o anche meno” ha raccontato la proprietaria del bar tabaccheria dove è avvenuta la vincita.

Grande però è stata la sorpresa quando il gestore del locale ha controllato il tagliando scoprendo che in realtà quei tre numeri uguali davano diritto a una vincita ben più cospicua e pari a 10mila euro.

“Pensava di avere vinto 100 euro, ma non era neanche tanto sicura. Poi, quando tramite un’app abbiamo accertato la vincita e gliela abbiamo comunicata, non ci ha creduto. Ripeteva ‘Mi state prendendo in giro?’ ha raccontato la proprietaria al Correrie del Mezzogiorno, rivelando che quel biglietto era stato scelto proprio da lei perché la cliente voleva un altro tipo di biglietto che però in quel momento era andato esaurito.

“Aveva detto ‘Non mi date mai un biglietto buono’ ma stavolta è andata diversamente” ha aggiunto la proprietaria della tabaccheria, spiegando: “Siamo particolarmente contentiche questa somma sia andata ad una persona e a una famiglia del nostro paese a cui farà sicuramente comodo”.