Scappa col Gratta e vinci da mezzo milione, la donna richiama il compagno: “Sono partita per lavoro ma torno”

“Mi ha chiamato dicendo che sta lavorando fuori” ha rivelato l’uomo che ha presentato un esposto per chiedere metà della somma di quel biglietto vincente che lui aveva comprato regalandolo alla donna poi andata via.

“Ero partita per lavoro ma torno”, così si è rifatta viva col compagno la donna che nelle scorse settimane ha vinto 500mila euro con un Gratta e vinci regalato dall’uomo per la festa delle donne e poi ha lasciato la casa che condividevano a Carsoli, cittadina di 4 mila abitanti in provincia dell'Aquila, dileguandosi e facendo perdere le sue tracce. Dopo il clamore mediatico e l’esposto da parte dell’uomo per chiedere metà della somma di quel biglietto vincente, la donna con una telefonata nei giorni scorsi ha rassicurato l’ormai ex compagno, come ha raccontato lo stesso protagonista della vicenda.

“Mi ha richiamato e ha detto che sta lavorando, dice che torna il 20 aprile” ha rivelato infatti l’uomo ai microfoni della trasmissione La Vita in Diretta su Rai1 non nascondendo però la sua delusione e la mancanza di fiducia nella promessa della donna. “Non so che credere” ha spiegato l’uomo che dopo l’allontanamento di lei si è rivolto a un legale e presentato anche un esposto per evitare che lei incassi la somma tutta da sola.

“Chiedo solo di dividere la somma come ci eravamo detti prima di grattare il biglietto” ha aggiunto l’operaio di Carsoli. Come ha confermato a Fanpage.it il titolare del Bar Renato, dove è stato comprato il biglietto fortunato da 5 euro, l’acquisto è stato fatto dall’uomo ma a grattare è stata la signora che ha scoperto la vincita al bancone e dopo alcuni giorni è sparita. L'uomo avrebbe acquistato il biglietto scherzando sul fatto che sarebbe stato un rimpiazzo delle mimose dell'8 marzo e si è rivelato un regalo inatteso per la donna.

Secondo l’uomo, quando ha regalato il tagliando avrebbe detto alla campagna che in caso di vincita avrebbero diviso. Una circostanza che, se confermata, gli darebbe ragione davanti alla legge, ma lei sembra non intenzionata a spartire la somma parlando di semplice regalo, almeno finora. “Ha detto ‘lui non ha vinto niente ho vinto io’ e poi è sparita dal paese” hanno confermano anche altri residenti di Carsoli.

La donna avrebbe depositato il tagliando in un filiale di banca della zona allontanandosi dal paese. In molti sospettavano si fosse addirittura allontanata dall’Italia per tornare nel suo Paese di origine ma, secondo il Messaggero, avrebbe solo cambiato regione recandosi a Modena dalla sorella da dove ha chiamato il compagno.