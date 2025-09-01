Ha l’esame per diventare insegnante lo stesso giorno del parto: 33enne sostiene prova in ospedale e la supera

Immagine di repertorio.

Diventa madre e lo stesso giorno sostiene l’esame di specializzazione come futura insegnante di sostegno. É successo a Laura, 33 anni, studentessa dell’università Kore di Enna, che ha sostenuto l’esame e subito dopo ha partorito. La prova era prevista proprio nel giorno del parto e Laura, consapevole della coincidenza, aveva già avvisato l’università di non poter raggiungere la sede d’esame. L’ateneo però non ha esitato a sostenere la neo mamma. Tre docenti dell’università si sono recati in ospedale San Marco di Catania, dove hanno organizzato una commissione straordinaria per consentire di sostenere comunque la prova.

Per rendere possibile lo svolgimento dell’esame, il rettore dell’università Kore di Enna, Paolo Scollo, ha infatti firmato un decreto speciale che ha autorizzato lo svolgimento dell'esame direttamente nella struttura ospedaliera. Fondamentale è stata anche la disponibilità del direttore dell’azienda ospedaliera San Marco, Gaetano Sirna, e anche del direttore sanitario Antonio Lazzara, che hanno permesso lo svolgersi della prova. L’esame – hanno fatto sapere dall'Ateneo con una nota – si è tenuto nello studio della primario di Ginecologia, dove insieme ai docenti del dipartimento di Scienze della Formazione era presente anche il personale sanitario che si è detto "entusiasta per l’iniziativa, e ha garantito così anche la pubblicità della prova concorsuale".

Il primario di Ginecologia dell'ospedale San Marco Nino Rapisarda, ha così commentato la singolare iniziativa: "Ho la pelle d'oca nel vedervi qui oggi – ha detto commosso il primario di Ginecologia – per aiutare questa ragazza che ha avuto un parto difficile. Un conto è parlare di parità di genere con facili slogan, – sottolinea Rapisarda – un altro realizzarla".