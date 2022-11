Guida Michelin Italia 2023, quali sono i nuovi ristoranti stellati: la lista Le new entry della Guida Michelin: 33 nuovi stellati e 19 stelle verdi (che premiano la sostenibilità). Tre stelle a ‘Villa Crespi’ di Antonino Cannavacciuolo. Davide Guidara, de I Tenerumi di Isola Vulcano, è Giovane Chef 2023.

A cura di Biagio Chiariello

33 i nuovi stellati, 19 le stelle verdi, confermati tutti i tristellati dell'edizione 2022, "Villa Crespi" di Antonino Cannavacciuolo conquista la terza stella. Sono questi i principali verdetti arrivati dalla Franciacorta dove oggi si è tenuta la Guida Michelin Italia 2023.

Per il secondo anno consecutivo sono state dunque le colline bresciane – il Relais Franciacorta – a fare da cornice alla cerimonia per l'assegnazione delle nuove stelle, le classiche rosse (che premiano la qualità enogastronomica) e le più moderne verdi (che segnalano i ristoranti al top per sostenibilità e filosofia ‘green').

Le nuove mono stelle Michelin:

I tenerumi – Vulcano e Davide Guidara – Giovane Chef dell'Anno

Limu – Bagheria

Principe Cerami – Taormina

Mec Restaurant – Palermo

Sensi – Amalfi

Maeba Restaurant – Marco Caputi

Il fuoco sacro – San Pantaleo

Lino – Pavia

Famiglia Rana – Oppeano

Il Tiglio – Montemonaco

Osteria del Viandante – Rubiera

Dalla Gioconda – Gabicce Montepiù

Ristorantino & C. – Sauze di Cesana

Vitium – Crema

Trattoria contemporanea – Lomazzo

Il sereno al lago – Torno

Puleio – Roma

Sintesi – Ariccia

Campo del drago – Montalcino

Chic Nonna – Firenze

Terramira – Capolona

Cannavacciuolo Vineyard – Casanova

Bolle – Milano

Anima – Milano

Paolo Griffa al Caffè Nazionale – Aosta

Luisl Stube – Bolzano

La Stua dei Michil – Lagundo

Suinsom – Selva di Valgardena

Locanda Tamerici – Ameglia

Casa Buono – Ventimiglia

Balzi Rossi – Ventimiglia

Andrea Aprea – Milano

Ristoranti premiati con la stella verde:

Mirto – Ischia

Virte – Coriano

Vignamare – Andora

Contrada Bricconi – Oltressenda (Bergamo)

Villa Pignano – Volterra

Aimè – Bologna

Piazza Duomo – Alba

La Peca – Lonigo

La tana Gourmet – Asiago

El Molin – Cavalese

Poggio Rosso – Castelnuovo Berardenga

Il Cantinino – Madesimo

D.One – Roseto degli Abruzzi

La bandiera – Civitella Casanova

Locanda Deverac – Savogna d’Isonzo

Il colmetto – Rodengo Saiano

Le nuove due stelle

Acquolina – Daniele Lippi – Roma

Enoteca La Torre – Domenico Stile – Roma

St. George by Heinz Beck – Salvatore Iuliano – Taormina

Locanda Sant’Uffizio – Enrico Barkoni – chef Gabriele Boffa – Penango

Confermati gli 11 tristellati del 2022, terza stella per Cannavacciuolo

Villa Crespi – Antonino Cannavacciuolo – Orta San Giulio

St. Hubertus – Norbert Niederkofler – San Cassiano

Da Vittorio – Chicco e Bobo Cerea – Brusaporto

Dal Pescatore – Nadia e Giovanni Santini – Canneto sull'Oglio

Reale – Niko Romito – Castel di Sangro

Enoteca Pinchiorri – Annie Féolde – Firenze

Mudec – Enrico Bartolini a- Milano

Osteria Francescana – Massimo Bottura – Modena

La Pergola – Heinz Beck – Roma

Le Calandre – Massimiliano Alajmo – Rubano

Uliassi – Mauro Uliassi – Senigallia

Tre stelle a Antonino Cannavacciuolo

Lo chef di Vico Equense entra dunque nell'Olimpo dei ristoranti tre stelle Michelin. Antonino Cannavacciuolo ha commentato: "È un momento magico, oggi è anche l'anniversario del matrimonio e mia moglie mi ha perdonato per questo festeggiamento a distanza. Il nostro è un progetto partito 20 anni fa, ci saranno altre aperture e questa enorme nuova emozione è la benzina per andare avanti".