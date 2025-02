video suggerito

Guasto sulla linea dell'Alta Velocità a Bologna in direzione Firenze: treni in ritardo fino a 65 minuti Nuova giornata di passione per il trasporto ferroviario: a seguito di un guasto tecnico alla linea Alta Velocità a Bologna centrale sono rallentati i tempi di percorrenza con treni in ritardo fino a 65 minuti.

A cura di Ida Artiaco

Ancora una giornata difficile per il trasporto ferroviario dopo che questa mattina si è verificato un guasto tecnico alla linea dell'Alta Velocità a Bologna. Il che ha provocato rallentamenti nella cricolazione e ritardi dei treni fino a 65 minuti. La circolazione è tornata regolare intorno alle 13.

Come ha comunicato Trenitalia, nell'aggiornamento delle 10.50 sul proprio sito ufficiale, la circolazione è in graduale ripresa dopo l'intervento dei tecnici. Ma restano i disagi. I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 20 minuti. I treni Alta Velocità che hanno superato il tratto, coinvolti nel precedente rallentamento della circolazione, hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 65 minuti e fermato a Bologna Centrale Superficie anzichè Bologna Centrale AV.

I treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9466 Trieste Centrale (5:00) – Roma Termini (12:05)

• FR 9409 Gorizia Centrale (6:12) – Napoli Centrale (14:03)

• FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Salerno (13:13)

• FR 8507 Bolzano (7:12) – Roma Termini (12:15)

• FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) – Napoli Centrale (14:08)

• FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) – Reggio Calabria Centrale (19:02)

• FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Napoli Centrale (13:13)

Si ricordi che in caso di ritardo dei treni dell’alta velocità Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, compreso tra i 30 e i 59 minuti, Trenitalia riconosce un bonus pari al 25% del prezzo del biglietto che potrà essere utilizzato entro 12 mesi per l'acquisto di un nuovo biglietto. L'indennità per Frecce, Intercity e Intercity Notte l’indennità è pari al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti. Il rimborso sale invece al 50% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno 120 minuti.