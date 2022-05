Grigliata a pranzo, pizza la sera, poi bicarbonato: gli ‘esplode’ lo stomaco e rischia di morire Dopo l’abbuffata, il 38enne modenese ha bevuto un litro di acqua frizzante per digerire e bicarbonato. È stato salvato all’ospedale di Baggiovara. L’esperta: “Lacerazione rara, senza una diagnosi tempestiva nel 75% dei casi si muore”.

A cura di Biagio Chiariello

Una grigliata con gli amici a pranzo e pizzata in famiglia alla sera nel giorno di Pasquetta. Il tutto accompagnato da acqua frizzante e birra. Una. bella abbuffata che però, unita a un esplosivo mix di bicarbonato di sodio gli è quasi costata la vita, facendogli letteralmente esplodere lo stomaco. L’uomo, infatti, come riporta il Resto del Carlino, poche ore dopo aver cenato, si è presentato al Pronto Soccorso di Baggiovara (Modena) lamentando un forte dolore addominale. Gli esami a cui è il 43enne modenese è stato sottoposto hanno evidenziato una perforazione gastrica: in altre parole, a causa del mix tra gas, liquidi, bicarbonato e cibo, lo stomaco gli si era lacerato. "Una sorta di esplosione" racconterà il paziente.

Immediatamente operato la sera di Pasquetta, si era necessaria l’asportazione di quasi tutto lo stomaco e la ’toilette’ di tutta la cavità addominale; quindi è stato trasferito in terapia intensiva e ha effettuato una settimana dopo un secondo intervento, che ha consentito il posizionamento di una digiunostomia di alimentazione. Ora è ricoverato in chirurgia d’urgenza, in attesa di un'ultima operazione nella quale si proverà a ricostruire lo stomaco.

“Occorre prestare grande attenzione all’alimentazione: non solo alla quantità di cibo che si ingerisce, ma anche a che alimenti si mischiano. Nel caso specifico, infatti, l’ingestione di grandi quantità di bicarbonato di sodio, con lo stomaco disteso, pieno di aria, cibo e liquidi, è un fattore importante per la rottura gastrica, perché provoca il rilascio di centinaia di millilitri di gas, in meno di tre minuti – ha spiegato la dottoressa Micaela Piccoli, che ha condotto l’operazione che ha permesso di salvare la vita al 43enne. – Nel nostro caso, oltre allo stomaco ripieno di cibo, il bicarbonato è stato assunto con bevanda gassata. Questo tipo di perforazione è rara ma, se non diagnosticata velocemente, ha un alto tasso di mortalità (75%)“.