Gli effetti della Luna Piena in Acquario del 12 agosto: Toro e Scorpione ripensano alla comfort zone Il 12 agosto 2022, nelle prime ore della mattina, ci sarà la Luna piena in Acquario. A sollecitare ancora di più le tensioni emotive di questo momento ci sarà anche un potente Urano con una forza rivelatrice importante.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Venerdì 12 agosto ci sarà la Luna piena in Acquario che, in Italia, avverrà nelle primissime ore del giorno, attorno alle 3 e mezza di mattina. Come sempre, con la Luna piena, il Sole e la Luna si sfidano nei due punti più lontani possibile all'interno del cerchio dello Zodiaco. Se già con la Luna piena i nostri istinti sono inarrestabili, le nostre emozioni incontenibili e i nostri bisogni non possono accettare compromessi, con questa lo saranno ancora di più. Sia il Sole sia la Luna infatti saranno in quadratura, quindi stimolati, con Urano: i sentimenti già forti saranno urlati senza misura e senza freni.

La Luna Piena di venerdì 12 agosto è in Acquario: cosa significa

La Luna in Acquario è una Luna libera, indipendente e non convenzionale. Qui la sensibilità non è accudente e tradizionale bensì libera anche nel modo di vivere gli affetti. La Luna in Acquario è perfetta per chi ha sempre voglia di situazioni creative: di pensiero, lavorative, nei rapporti. L'amore non è unidirezionale ed esclusivo ma aperto e curioso. Con una Luna in Acquario la possibilità di un cambio di rotta è sempre dietro l'angolo perché in questo caso tra i bisogni emotivi non c'è la stabilità. Lo scontro tra Leone e Acquario è un momento di rivelazione nel quale siamo chiamati a mettere in relazione il nostro ego con i bisogni ampi di chi ci circonda. In questo momento non avremo voglia di giungere a compromessi e la nostra volontà sarà dichiarata. Anzi, sempre per colpa di Urano, rischiamo che venga fuori in un modo esplosivo, dirompente, ribaltando situazioni esistenti. I segni più coinvolti sono i segni cardinali: Toro, Leone, Acquario e Scorpione.

Come sempre, anche questa Luna piena ha un nome particolare: si chiama Luna dello storione dai nativi americani che proprio in questa stagione pescavano lo storione.

Leggi anche L'oroscopo del 4 agosto 2022

Gli effetti della Luna Piena in Acquario per tutti i segni zodiacali

Ariete

In questo momento di grande forza sentirai le energie giuste per rialzarti e tornare a combattere con decisione per ciò che desideri.

Toro

E' il momento giusto per ripensare a quanto la tua vita adesso sia condizionata dalle ferite del passato e, soprattutto, liberartene.

Gemelli

La creatività per te oggi sarà fortissima.

Cancro

Nonostante questa Luna piena non abbia valori che ti rappresentino, tuttavia ne senti il beneficio della sollecitazione emotiva.

Leone

Le tue emozioni saranno fortissime e la voglia di esprimerle incontenibile.

Vergine

Non sarai coinvolta particolarmente da questa Luna se non per la determinazione nelle azioni.

Bilancia

E' una Luna di chiarezza questa per te, goditela!

Scorpione

Sarà difficile trattenere quello che provi, le tue emozioni saranno esplosive anche nell'insofferenza.

Sagittario

Questa Luna porterà confusione nelle scelte lavorative perché a venire a galla saranno più i desideri della diplomazia e della strategia.

Capricorno

Questa Luna piena non ti coinvolgerà molto, ma ti permette di assaporare una sensazione di libertà che spesso ti precludi.

Acquario

E' il momento di guardare in faccia a quello che desideri davvero e dichiararlo.

Pesci

Questa per te sarà la Luna piena delle intuizioni geniali mosse dalla spiritualità, dalle emozioni, dalla creatività e dalla bontà.

Cosa fare durante la Luna Piena in Acquario di venerdì 12 agosto

Il segno dell'Acquario è legato al sistema circolatorio, alle caviglie, al desiderio di indipendenza. Per questo ecco alcuni consigli su cosa fare durante questa Luna piena: