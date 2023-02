“Gli amanti della mia ex moglie”: volantini diffamatori in strada a Palermo. Si indaga per stalking Si indaga per stalking dopo l’affissione di alcuni volantini diffamatori in via Sammartino a Palermo. La vittima è un’avvocata nota in città. La donna ha dichiarato di essere da tempo vittima di atti intimidatori.

A cura di Gabriella Mazzeo

I carabinieri hanno avviato un'indagine per diffamazione e stalking dopo la vicenda dei volantini trovati in via Sammartino a Palermo. Nei giorni scorsi, infatti, erano stati diffusi alcuni fogli con le foto di una donna, dell'ex marito e di altri 15 uomini, tra cui politici, avvocati e calciatori. Sul volantino c'era scritto "tutti gli amanti della mia ex moglie" e la vicenda coinvolge ben 17 nuclei familiari.

"Smettetela di giudicare, diffondere e commentare. Noi siamo distrutti e tanta gente coinvolta è sconvolta. Chi ha fatto questo dovrà pagare. Basta, vi prego basta" ha scritto sui social l'attuale compagna dell'ex marito della vittima protagonista del manifesto.

Per il momento, l'autore della vendetta resta ignoto e le forze dell'ordine hanno appena iniziato le loro indagini. Secondo quanto ricostruito, il primo volantino in formato A4 è stato affisso in via Sammartino nella giornata di sabato scorso. Sul foglio vi era la foto della donna, del suo ex marito e dei presunti 15 flirt.

L'autore dei volantini aveva già provato a diffonderli nei giorni precedenti, distribuendoli nei pressi del Tc2 a San Lorenzo. Il tentativo era però andato a vuoto e così ci ha riprovato in via Sammartino, esponendoli davanti a tutti. Uno di questi fogli era già stato inviato in forma anonima all'avvocato della donna nel 2020.

Secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia, l'ex marito della vittima ha detto ai carabinieri di essere estraneo alla diffusione del manifesto diffamatorio e ha presentato denuncia contro ignoti.

La vittima, che è un'avvocata, ha minacciato querele nei confronti di chi ha dato l'ex marito come colpevole della vendetta. La donna in foto ha sottolineato di non aver mai creduto alla colpevolezza dell'ex compagno, padre dei suoi due figli minorenni.

Alle forze dell'ordine ha detto di essere vittima di atti intimidatori da diverso tempo: in sei mesi infatti sono state incendiate 3 auto di sua proprietà e ha ricevuto sul cellulare una serie di minacce di morte.

I due figli della coppia protagonista della vicenda , ancora in età scolare, sono sconvolti "Non hanno la maturità per affrontare un evento per loro catastrofico, distante e diverso dai loro problemi quotidiani" ha scritto su Facebook il padre dei due adolescenti.

"Amici, parenti, conoscenti, colleghi e clienti sono addolorati e disgustati, ma certi che mai e poi mai io possa essere l'autore di un gesto del genere.