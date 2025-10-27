Giulia Hamiti: “Ho denunciato quattro volte ma nessuno ferma chi crea profili fake con le mie foto”

È trascorso quasi un anno da quando vi abbiamo raccontato la storia di Giulia Hamiti, la ragazza perugina che dal 2017 combatte a suon di denunce alla polizia postale (in totale ne ha presentate ben quattro) contro una persona che utilizza le sue foto per creare deepfake porno e profili finti su siti di incontri. "Vuole essere me a tutti i costi, questa cosa mi fa paura perché non so fino a dove potrà spingersi" ci confessa la ragazza.

La scoperta dei fake

È il lontano 2017 quando Giulia scopre che una persona ruba le sue foto e crea nuovi profili sui social spacciandosi per lei ma con un altro nome. "Contattava ragazze fingendosi una donna lesbica in cerca di avventure ma per fortuna alcune ragazze hanno notato qualcosa di strano e indagando sono arrivate al mio vero profilo e mi hanno avvertita".

Ma che cosa è successo in questi dieci mesi di attesa? In realtà poco e niente da quanto trapela in questi giorni. E soprattutto perché Giulia ha continuato a monitorare gli account fake con le sue foto e alcuni non hanno mai smesso di postare. O almeno era così fino a qualche giorno fa. Giulia ha partecipato alla trasmissione Rai "Storie di Sera" condotta da Eleonora Daniele e poche ore dopo su un account Instagram fake con le foto della ragazza è apparsa una strana storia. "Questa sarà l'ultima settimana su questo "social" poi questo profilo sparirà per un bel po', chi vuole saprà dove trovarmi".

L'account poi è sparito, cancellato o forse disattivato. Potrebbe essere l'incipit di un punto di svolta in questa vicenda? Ancora è presto per dirlo anche se l'indagine si è spostata da Perugia in Veneto e anche questo potrebbe segnare un piccolo passo avanti.

"È trascorso quasi un anno e non ho informazioni"

Piccoli progressi che non bastano però per un giovane ragazza che da otto anni combatte con una persona che ha addirittura creato delle foto porno con il suo volto utilizzando l'intelligenza artificiale. "Speravo che dopo essermi esposta pubblicamente anche sui giornali qualcosa sarebbe cambiato – ammette Giulia – invece è trascorso quasi un anno e non ho nessuna informazione concreta sull'andamento della mia denuncia. Ho paura che questa persona possa alzare ancora di più il tiro e cercare magari di incontrarmi o di vedermi dal vivo e questo pensiero ormai non mi lascia vivere in pace".