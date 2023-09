Giovanni Giannone muore a 57 anni durante una colonscopia in ospedale: indagati i medici a Modica La morte dell’uomo, che lascia moglie e tre figli, ha sconvolto la comunità locale. La Procura di Ragusa ha aperto un fascicolo di indagine disponendo il sequestro delle cartelle cliniche e l’autopsia.

Sarà l’autopsia a chiarire le esatte cause di morte di Giovanni Giannone, il 57enne deceduto durante una colonscopia martedì mattina presso l’Ospedale Maggiore di Modica, in provincia di Ragusa. Dopo la denuncia dei familiari del consulente finanziario ai carabinieri della Compagnia di Modica, la Procura di Ragusa infatti ha aperto un fascicolo di indagine disponendo il sequestro delle cartelle cliniche e un esame post mortem.

Nel registro degli indagati sono finiti medici ed infermieri che erano presenti al momento del fatto ma per ora si tratta di un atto dovuto proprio per poter procedere agli esami medico legali sulla salma del 57enne siciliano. L’azienda sanitaria di Ragusa dal suo canto conferma la massima collaborazione con l’autorità giudiziaria per accertare quanto accaduto. “L’Asp ha fornito immediato supporto alle richieste avanzate dalla Procura competente. La direzione strategica seguirà con il doveroso rispetto le eventuali determinazioni assunte dai magistrati. Ed esprime, altresì, vicinanza e cordoglio ai familiari delle persone decedute" si legge in una nota dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa.

Al momento l’ipotesi avanzata dagli stessi medici è che l’uomo sia stato colto da un malore improvviso, un infarto mentre veniva sottoposto all’esame di colonscopia, uno screening nell’ambito di un controllo programmato. Si tratta di una procedura considerata sicura che viene eseguita quotidianamente su moltissime persone per esaminare il colon e l’apparato digerente attraverso un endoscopio.

Secondo la testimonianza della moglie che lo aveva accompagnato, durante il suo esame qualcosa però è andato storto. Nella sala un continuo via vai di medici ed infermieri ha fatto intuire quello che poi si è rivelato una tragedia: la morte di Giovanni Giannone. I medici avrebbero provato a rianimarlo a lungo ma alla fine hanno dovuto dichiararne il decesso.

La morte dell’uomo, che lascia moglie e tre figli, ha sconvolto la comunità locale. “Non riesco ancora a crederci…ci eravamo sentiti la mattina per il caffè…era tutto apposto…. dovevi fare un esame di controllo…e poi invece quella telefonata che non ti fa respirare, che ti arriva come un pugno allo stomaco, che ti lascia annichilito, scioccato, senza parole” ha scritto un amico. Tanti i messaggi di cordoglio sui social per Giovanni, descritto come “un uomo di straordinaria grandezza”. “La sua risata sincera, la gentilezza infinita e la sua capacità di abbracciare la vita con gioia erano un costante faro di ispirazione per tutti noi” ricordano gli amici.