Attualità
video suggerito
video suggerito

Giovane ubriaco va al pronto soccorso, viene dimesso e prende a pugni il medico: arrestato a Catania

Il ragazzo non avrebbe gradito la decisione del medico di dimetterlo e sarebbe andato su tutte le furie, alzando la voce e poi scagliandosi contro il dottore, che è stato colpito con un pugno al volto.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Gli agenti di polizia di Catania hanno tratto ieri in arresto un ragazzo di 19 anni protagonista di un episodio di violenza all’interno di una struttura sanitaria.

Dopo essersi recato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Marco visibilmente ubriaco, e dopo aver ricevuto le cure mediche del caso, il giovane è stato dimesso; il ragazzo tuttavia non avrebbe gradito la decisione del medico e sarebbe andato su tutte le furie, alzando la voce e poi scagliandosi contro il dottore, che è stato colpito con un pugno al volto.

Lo stesso sanitario, sorpreso dalla reazione del paziente, ha segnalato l’episodio alla Sala Operativa della Questura di Catania. Nel frattempo, il 19enne ha tentato di dileguarsi, ma è stato subito individuato dai poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel frattempo giunti sul posto. Gli agenti lo hanno trovato in un altro padiglione dell’Ospedale e lo hanno fermato. Durante il controllo il 19enne ha provato a giustificarsi per quanto compiuto, farfugliando parole poco comprensibili a causa del suo stato di ubriachezza.

Leggi anche
Arriva al pronto soccorso in gravi condizioni, operata d'urgenza: i medici salvano paziente di quasi 100 anni

Alla luce del gesto violento ai danni del medico, il giovane è stato arrestato per lesioni personali commesse in danno di personale sanitario.

Atti di violenza come quello di Catania sono oggi puniti con estrema severità grazie alle recenti riforme legislative. La normativa attuale prevede infatti la procedibilità d'ufficio: lo Stato interviene automaticamente senza che sia necessaria una querela da parte del medico colpito. Oltre a pene più pesanti, che possono arrivare fino a 5 anni di reclusione per lesioni lievi e fino a 16 per quelle più gravi, è stato introdotto l'arresto obbligatorio in flagranza, esteso anche alla "quasi flagranza" basata su prove video. L'obiettivo è garantire una tutela immediata a chi lavora in corsia, equiparando di fatto la protezione del personale sanitario a quella dei pubblici ufficiali.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Governo, le dimissioni agitano il centrodestra: in Forza Italia anche Tajani è in discussione
Il ministro Nordio sostituisce Bartolozzi: scelto il nuovo capo di gabinetto
Il totonomi per il sostituto di Santanchè al ministero del Turismo: i possibili scenari per Meloni
Giorgia Meloni pagherà le dimissioni di Santanché e gli altri più della sconfitta al referendum
Francesco Cancellato
Dal caso Visibilia alla truffa all'INPS, i casi giudiziari della ministra Daniela Santanché finora
Caso Delmastro, cosa è successo dall'inizio alle dimissioni
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views