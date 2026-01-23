Giovane in ospedale a Treviso per la meningite: è scattata la profilassi per amici e parenti, sono 114

Un sedicenne si trova in ospedale a Treviso per una meningite: aveva febbre fino a 39 gradi, cefalea intensa, vomito e rigidità nucale. Per 114 persone è scattata la profilassi.

Un sedicenne si trova in ospedale a Treviso per una meningite da meningococco di tipo B. Subito dopo la presa in cura del giovane è scattata la profilassi per 114 persone. Stando alle prime informazioni, il giovane, residente di Oderzo, in un primo momento è stato seguito dall'unità operativa di Neurologia per poi essere stato trasferito in Malattie infettive e presenta attualmente una sintomatologia contenuta con decorso clinico favorevole.

I primi sintomi sono comparsi il 19 gennaio: il 16enne aveva febbre fino a 39 gradi, cefalea intensa, vomito e rigidità nucale. Due giorni dopo è stato ricoverato con urgenza e sempre il 21 gennaio i sanitari hanno identificato il ceppo. Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha subito attivato l'indagine epidemiologica e le misure di sanità pubblica.

Si è attivata la prassi per le persone con cui il giovane ha avuto contatti. Si tratta di 25 familiari e amici di cui 20 sottoposti a profilassi, 25 soccorritori e operatori sanitari di cui 23 sottoposti a profilassi, 43 contatti scolastici (compagni di classe e insegnanti) tutti sottoposti a profilassi e 28 contatti extra scolastici tutti sottoposti a profilassi. Il ragazzo risulta regolarmente vaccinato contro il meningococco di tipo B: si era sottoposto alle due dosi nel 2024. La speranza è che si riprenda presto.