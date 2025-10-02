Giornalista Saverio Tommasi in un centro di detenzione israeliano, la solidarietà del Cdr di Fanpage.it

Noi giornaliste e giornalisti dell’Assemblea dei redattori di Fanpage.it manifestiamo il nostro sostegno al collega Saverio Tommasi che al momento si trova in attesa di essere trasferito in un centro di detenzione israeliano.

Tommasi era in diretta con il giornale quando è stato intercettato dalla marina israeliana la sera del 2 ottobre mentre si trovava a bordo della barca Karma per la spedizione della Global Sumud Flotilla. La mattina seguente, dopo essere stato obbligato a cambiare rotta e scortato fino al porto di Ashdod, aveva aggiornato la redazione. A quel punto però le comunicazioni si sono interrotte fino alla notizia del fermo di tutto l’equipaggio della Karma.

Saverio si trova lì come giornalista di Fanpage.it ed è inaccettabile che un professionista dell’informazione nello svolgimento del suo lavoro venga fermato e trattenuto.

Attraverso il nostro sostegno a Saverio ribadiamo il grande valore del lavoro svolto dai giornalisti nel racconto di quello che sta accadendo nella Striscia di Gaza e ai palestinesi. In questo momento più che mai è fondamentale documentare l'emergenza umanitaria in corso e dare voce a chi ha reso possibile questa mobilitazione globale per fare arrivare aiuti e generi di prima necessità al popolo palestinese.

Il lavoro svolto dai giornalisti è protetto dal diritto internazionale, e queste garanzie devono valere soprattutto quando sono impegnati nelle zone di guerra e nei contesti geopolitici più complessi. Pertanto, ribadiamo il sostegno collettivo di Fanpage.it a Saverio Tommasi, e con lui anche a tutti gli altri giornalisti e agli attivisti della Flottilla che in queste ore sono stati intercettati dalle forze militari israeliane.