Giorgia, 28enne incinta al sesto mese, muore insieme al bimbo: i parenti assaltano pronto soccorso Giorgia Migliarba, 28enne di Palermo incinta al sesto mese di gravidanza, è morta improvvisamente insieme al bimbo che portava in grembo. Sarebbe arrivata a Villa Sofia già in arresto cardiaco. Ira dei parenti alla notizie del decesso della donna: hanno aggredito il personale sanitario e assaltato il pronto soccorso.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia a Palermo, dove una ragazza di soli 28 anni, Giorgia Migliarba, incinta al sesto mese di gravidanza, è morta improvvisamente insieme al bimbo che portava in grembo. La giovane, secondo le prime informazioni disponibili, sarebbe arrivata già in arresto cardiaco all'ospedale Villa Sofia, dove i parenti, presi dall'ira, hanno aggredito il personale sanitario e danneggiato il pronto soccorso.

Non si conoscono ancora le cause del decesso: Giorgia, già mamma di tre bambini, aveva accusato un malore a casa e sarebbe arrivata in arresto cardiaco in ospedale accompagnata dai familiari. L'ambulanza del 118, chiamata in soccorso, quando è arrivata a casa non ha trovato la paziente. Sempre i familiari hanno riferito di aver chiamato il 118, che però non sarebbe arrivato in tempo: l'attesa sarebbe stata di circa un'ora. Da qui la decisone di accompagnarla con mezzi propri. I medici hanno provata a rianimarla per lei non c'era nulla da fare.

Alla notizia del decesso della giovane, una decina di persone ha lanciato diversi oggetti contro le finestre. Qualcuno ha cercato anche di entrare all'interno dell'ospedale. Sul posto sono arrivate in massa le volanti della polizia e agenti in assetto antisommossa che hanno riportato la calma. Una guardia giurata è stata ferita ad una gamba per il lancio di una barella, ed anche il giornalista di Palermo Live, Elian Lo Pipero, è stato aggredito da alcuni parenti della donna, che l’ha raggiunto afferrandolo per il collo e dandogli un pugno sotto al mento.

La salma, intanto, in attesa di disposizioni da parte della Procura, è stata portata nella camera mortuaria presidiata da due pattuglie. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social network per la giovane mamma deceduta insieme al suo bimbo.

"Resterai sempre nei nostri cuori, cugina, ti vorrò sempre bene, proteggi i tuoi gioielli e mio cugino che ha tanto bisogno di te", ha scritto Giusy; "La vita è un attimo, e bisogna vivere momento per momento perché non sappiamo mai cosa succederà. Non potevo ricevere notizia più brutta oggi, tu una ragazza così buona e solare sempre con tutti, con me in primis. Ovunque mi vedevi, qualunque foto pubblicavo, eri sempre pronta a riempirmi di complimenti.. non sai che immenso dispiacere che ho nel cuore", è il messaggio di Francesco.