Gioacchino ucciso a botte davanti a moglie e figlio per un rimprovero in strada: si consegnano 2 fratelli L'aggressione in strada a Partinico, in provincia di Palermo, dove poco prima ci sarebbe stata una lite verbale quando i due fratelli, a bordo delle loro auto, sarebbero stati redarguiti dal 45enne per l'elevata velocità in strada. I due si sono difesi dicendo di aver reagito dopo essere stati loro vittime di aggressione.

A cura di Antonio Palma

Si sono consegnati alle forze dell’ordine e ora sono in stato di fermo i due fratelli di 43 e 30 anni accusati di avere ucciso, durante un pestaggio, il 45enne di Partinico, in provincia di Palermo. I due devono rispondere del reato di omicidio preterintenzionale dopo aver massacrato di botte il 45enne nella tarda serata di domenica 30 marzo.

Secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero aggredito l’uomo e il figlio 17enne dopo una banale lite in strada per un rimprovero, picchiando entrambi. L’uomo è stato poi portato al pronto soccorso dell’ospedale civico di Palermo per le ferite riportate sia alla testa che in altre parti del corpo ma qui poco dopo ha avuto un malore che si è rivelato fatale. In ospedale anche il figlio le cui condizioni però non sarebbero gravi.

Sia padre che figlio infatti sono rimasti feriti da calci e i pugni violenti ma è il padre ad aver avuto la peggio prendendo conoscenza dopo alcuni colpi al volto. L’aggressione in largo Avellone, non lontano dal negozio del 45enne dove poco prima ci sarebbe stata una lite verbale quando i due fratelli, a bordo delle loro auto, sarebbero stati redarguiti per l’elevata velocità in strada.

I due erano a bordo di due diverse auto e stavano transitando in via Frosinone, ad alta velocità. Per questo ai due fratelli sarebbe stato intimato di andare piano, ma questo è bastato per suscitare la loro reazione violenta.

Sui fatti stanno indagano le forze dell’ordine tentando di ricostruire i momenti che hanno preceduto il pestaggio. In un rimo momento infatti si era pensato che la vittima fosse sopraggiunta per aiutare il figlio, dopo la chiamata della moglie, allarmata perché il 17enne era stato picchiato dai due fratelli. In realtà pare che i due fossero insieme e lo stesso Vaccaro si sarebbe lamentato della velocità. A quel punto i due fratelli si sarebbero fermati e sarebbe iniziata una discussione poi sfociata in lite e pestaggio

La scena sarebbe stata ripresa anche da alcune videocamere di sorveglianza della strada, come apprende l'Adnkronos, e le immagini sono adesso al vaglio degli inquirenti. I due fratelli che si erano allontanati si sono poi consegnati ieri sera alla caserma dei carabinieri di Partinico.

I due si sono difesi dicendo di essere stati loro vittime di aggressione. Probabilmente per motivi di precedenza è nato un diverbio, gli automobilisti sono scesi e hanno cominciato a litigare violentemente. Dopo la rissa gli indagati si sono allontanati. I due fratelli si sono poi presentati in caserma per raccontare la loro versione dei fatti sostenendo di essersi solo difesi e che ad aggredirli violentemente era stato per primo il figlio della vittima a cui poi si era aggiunto il padre.