Gianluca Volpe trovato morto a Tenerife, giallo sul decesso del 27enne italiano: disposta autopsia Un giovane della provincia di Arezzo è morto la settimana scorsa mentre si trovava a Tenerife: per capire cos'è successo è stata disposta l'autopsia da parte della magistratura spagnola.

A cura di Susanna Picone

Un ragazzo di ventisette anni, Gianluca Volpe il suo nome, è morto in circostanze ancora da chiarire a Tenerife. A quanto si apprende, il decesso del giovane italiano risale a una settimana fa, ma la notizia è stata diffusa solo ora. A dar notizia della morte del ragazzo, che viveva a Tegoleto, un paese vicino a Arezzo nella Val di Chiana, è il quotidiano La Nazione.

In Italia ai Carabinieri è solo arrivata la notizia del consolato di Arona che in questi casi fa da tramite tra le autorità spagnole e quelle italiane. I militari dell’Arma hanno dovuto informare la famiglia del giovane e per il momento non si sa se ci saranno da fare ulteriori accertamenti ad Arezzo.

Quel che si sa per il momento è che per chiarire le cause del decesso del giovane è stata disposta l'autopsia da parte della magistratura spagnola. Da un primo accertamento cadaverico sarebbe emerso che non si tratterebbe di morte violenta ma per adesso non si esclude alcuna ipotesi. Le indagini sono in corso.

Di Volpe, originario di Napoli e nato nel luglio del 1997, si sa che era partito alcuni giorni prima del decesso per le Canarie ma del suo viaggio – non è chiaro se per vacanza o lavoro – non si hanno altri dettagli.