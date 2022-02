Giallo al porto di Genova, marinaio trovato morto con la gola tagliata Un marinaio straniero di 50 anni è stato trovato morto con la gola tagliata a bordo di una portacontainer ormeggiata al porto Vte di Genova Prà. Le indagini sono in corso, ma al momento non si esclude nessuna ipotesi compreso il gesto volontario.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Giallo a Genova, dove un marinaio di nazionalità straniera è stato trovato morto con la gola tagliata a bordo di una portacontainer ormeggiata al porto Vte di Genova Prà. L’episodio risale a questa mattina, lunedì 7 febbraio, e al momento è in corso il sopralluogo della Polizia e della Capitaneria di porto per ricostruire se si tratti di un omicidio o di un gesto volontario. La vittima è di nazionalità serba e avrebbe circa 50 anni. Il marinaio è stato trovato morto sulla portacontainer Adelaide della compagnia Msc, che era arrivata a Genova nel pomeriggio di ieri. Il corpo, secondo le prime informazioni, era nella sala macchine della nave.

Le operazioni di scarico e carico della nave sono state immediatamente interrotte con il divieto di salire a bordo. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori della squadra mobile – che stanno ascoltando le persone che si trovavano a bordo – il marinaio sarebbe stato visto poco prima con un coltello in mano. Le indagini sono in corso, ma al momento non si esclude nessuna ipotesi compreso il gesto volontario.

Articolo in aggiornamento