Giallo a Rimini, cadavere trovato a pochi metri dalla riva: potrebbe essere di un 59enne

Il corpo senza vita di un 59enne è stato trovato senza vita questa mattina sulla spiaggia di Rimini, nella zona sud di Bellariva. Il cadavere era riverso in acqua, proprio a pochi metri dalla riva, in corrispondenza del bagno 95, all'altezza della chiesa del Cuore Immacolato di Maria. La prima segnalazione è giunta al 112 alle 5:40 e immediatamente è scattato l'intervento.

Sul posto sono arrivati subito sia i marinai della Guardia Costiera dell'operazione Mare Sicuro, con una pattuglia a terra e un battello veloce, che i Carabinieri. Presente anche la Capitaneria di Porto. Prima è stato necessario recuperare la salma dall'acqua, così da portarla a riva e procedere con i primi rilievi. L'ispezione delle autorità sul cadavere non ha riscontrato traumi o segni di violenza sospetti.

Questo escluderebbe un episodio di violenza o responsabilità di terzi, ma farebbe piuttosto pensare a una morte naturale, magari un malore, che potrebbe aver colpito l'uomo all'improvviso, vista anche la posizione in cui è stato ritrovato il corpo. Forse era uscito per fare una nuotata alle prime luci dell'alba o magari aveva intenzione di fare una passeggiata mattutina sulla battigia: invece il malore gli è stato fatale e lo ha colto mentre era da solo. Nessuno ha potuto prestare i primi soccorsi ed è stato ritrovato solo quando era ormai troppo tardi, già deceduto. Si tratterebbe di un 59enne originario della provincia di Ravenna, ma la sua identità non è stata resa nota.

I familiari sono stati già avvisati, perché sono stati ritrovati i documenti che hanno permesso l'identificazione: l'uomo li aveva con sé. Il magistrato ha firmato il nullaosta per la restituzione della salma, che per il momento è stata portata all'obitorio di Rimini, ma non si procederà con esame autoptico, ritenuto non necessario.