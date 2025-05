video suggerito

Giallo a Ravenna, donna di 44 anni muore dopo iniezione cervicale: disposta l'autopsia La Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo a seguito della morte di una donna di 44 anni verificatasi dopo che si era sottoposta ad una puntura cervicale in un ambulatorio. Disposta l'autopsia.

A cura di Ida Artiaco

È stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte di una donna di 44 anni verificatasi dopo che si è sottoposta ad una iniezione cervicale in un ambulatorio. È quanto ha deciso la Procura di Ravenna, che ha anche aperto un fascicolo al momento contro ignoti per omicidio colposo per capire cosa possa essere successo.

Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, la 44enne, di origine venezuelana, è morta nella notte tra martedì e mercoledì non molto tempo dopo avere ricevuto una puntura cervicale. L'iniezione le era stata praticata in un ambulatorio. In seguito a un malessere, la donna sarebbe transitata al pronto soccorso e poi da qua in una clinica privata del Lughese dove ne è stato dichiarato il decesso.

Il Pm di turno Francesco Coco, una volta ricevuta la notizia della morte, ha delegato la polizia di bloccare la salma – in quel momento già in obitorio a Lugo per il funerale – per procedere con una autopsia per la quale l'incarico verrà conferito al medico legale Bolognese Matteo Tudini. In particolare, con l'esame autoptico si vuole risalire al tipo di iniezione praticata e alla sostanza utilizzata per capire se ci sia un legame con il decesso, magari una reazione allergica, ma si tratta al momento di ipotesi. Sono state sequestrate le cartelle cliniche della donna sia presso l'ambulatorio che presso il pronto soccorso al quale si era rivolta dopo essersi sentita male. E da ultimo anche la clinica convenzionata del comprensorio lughese in cui si è verificato il decesso.