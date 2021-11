Giallo a Brindisi, trovato cadavere di uomo nudo sulla spiaggia: indagini in corso Giallo a Brindisi dove il cadavere di uomo completamente nudo è stato trovato questa mattina sulla spiaggia nei pressi dello stabilimento balneare Granchio Rosso. A lanciare l’allarme è stato un cittadino che stava facendo una passeggiata. Ignota l’identità della vittima e cosa sia successo: accanto al corpo rinvenuto un paio di pantaloni che è stato acquisito agli atti. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Giallo a Brindisi dove questa mattina il cadavere di un uomo dai tratti caucasici è stato rinvenuto sulla spiaggia nei pressi dello stabilimento balneare Granchio Rosso. A lanciare l'allarme è stato un cittadino che stava facendo una passeggiata sul litorale. Erano circa le 10 di oggi. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Squadra mobile e della Scientifica, nonché il personale della Guardia costiera. Stando alle prime informazioni disponibili, l'uomo si trovava senza vestiti. Poco distante è stato rinvenuto un paio di pantaloni che sono stati acquisiti agli atti ma non si sa se appartengano alla vittima, di cui non si conosce neppure l'identità. Al momento tutte le piste sono aperte, per cui si attendono i risultati dei rilievi sul cadavere effettuati da parte del medico legale per avere informazioni più precise sulla dinamica di quanto successo.

Non è escluso che possa trattarsi di un 48enne scomparso qualche giorno fa nella zona di Torre a Mare, nel Barese, il cui corpo potrebbe essere stato portato verso sud dalle correnti, ma si tratta soltanto di ipotesi. Lungo il litorale erano stati trovati l'auto dell'uomo, gli occhiali e alcune medicine dopo la denuncia alle forze dell'ordine della moglie, che ha fatto partire le indagini in cui sono stati coinvolti anche i vigili del fuoco. Dalle condizioni in cui si trovava il corpo, comunque, è probabile che il decesso risalga a qualche giorno fa e che in seguito sia stato trasportato dal mare. Dell’accaduto è stato informato anche il pm di turno presso la Prcoura della Repubblica di Brindisi, Luca Miceli.