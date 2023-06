Gessica Lattuca, domani autopsia sul corpo del fratello Vincenzo indagato per la scomparsa della 27enne Si terrà domani l’esame autoptico sul corpo di Vincenzo Lattuca, fratello della 27enne Gessica scomparsa nel 2018. Secondo gli inquirenti, l’uomo potrebbe essere morto per overdose da stupefacenti. Lo scopo dell’esame è quello di scartare l’ipotesi di un gesto volontario o di responsabilità di terzi.

A cura di Gabriella Mazzeo

La Procura vuole chiarire la natura del decesso di Vincenzo Lattuca, il 43enne morto martedì notte prima di arrivare all'ospedale di Agrigento. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe morto per overdose da eroina, ma gli inquirenti vogliono scongiurare le responsabilità di terzi o l'ipotesi di un gesto volontario per "sfuggire" alle indagini sulla scomparsa di sua sorella Gessica, 27 anni, scomparsa nell'agosto del 2018 a Favara. L'autopsia si svolgerà domani e per gli accertamenti sono stati convocati un medico legale e un tossicologo.

Il 43enne era stato iscritto poche settimane fa al registro degli indagati per la scomparsa di Gessica. La Procura ipotizzava che l'uomo potesse averla uccisa a botte e poi occultato il cadavere. Secondo l'accusa, l'omicidio sarebbe arrivato al culmine di un litigio durante il quale Gessica era ubriaca. Il fratello della donna ha sempre respinto tutte le accuse, ma gli interrogativi sul decesso per gli inquirenti restano ancora tanti. Per questo, chi indaga ha deciso di vederci chiaro tramite autopsia. A fissare la data dell'esame autoptico è stata la Procura con il facente funzioni Salvatore Vella, che ha voluto anche un tossicologo impegnato sul caso.

Gli esami tossicologici, infatti, dovranno fare luce anche sulla composizione della droga assunta. In questo momento le autorità hanno aperto un'inchiesta per spaccio e morte quale conseguenza di altro reato, ma gli inquirenti mantengono massimo riserbo sulla vicenda.

Nelle scorse settimane, Lattuca era stato iscritto al registro degli indagati per la scomparsa della sorella avvenuta ormai 5 anni fa. L'ipotesi è che la donna possa essere stata uccisa e che il suo corpo sia stato occultato. La scomparsa di Gessica Lattuca resta ancora un mistero e con la morte del fratello, possibile sospettato secondo gli inquirenti, potrebbe essersi chiusa una delle poche strade percorribili per conoscere la verità.