Gessica Lattuca, morto il fratello Vincenzo, indagato per la scomparsa della donna: scatta l’inchiesta La stessa Procura di Agrigento, che lo aveva indagato per la scomparsa della sorella Gessica Lattuca, ha deciso di aprire un nuovo fascicolo d’inchiesta per accertare le cause del decesso di Vincenzo Lattuca. Disposta l’autopsia.

A cura di Antonio Palma

Gessica Lattuca e il fratello Vincenzo

È morto Vincenzo Lattuca, il fratello di Gessica Lattuca e unico indagato per la scomparsa della donna, sparita nel nulla nell’agosto di cinque anni fa. Il 43enne che di recente era finito nel registro degli indagati con la pesantissima accusa di omicidio aggravato e occultamento del cadavere della ventisettenne Gessica, madre di 4 figli, è deceduto martedì per un malore improvviso.

Con il decesso dell’unico indagato rischia così di finire prima di iniziare la nuova inchiesta sulla scomparsa di Gessica Lattuca sparita nel 2018 da Favara, nell’Agrigentino. Al contrario, per la morte dell’uomo si apre ora una nuova inchiesta. La stessa Procura di Agrigento che lo aveva indagato per la scomparsa della sorella, infatti, ha deciso di aprire un nuovo fascicolo d'inchiesta per accertare le cause del decesso.

Per ora l’ipotesi di reato è spaccio di droga e morte quale conseguenza di altro reato. Per gli investigatori e il procuratore reggente Salvatore Vella, infatti, Vincenzo Lattuca sarebbe morto per un malore dopo aver assunto della droga. L’uomo era a casa del padre, dove viveva, quando martedì è stato colto da malore improvviso. Per lui inutili gli immediati soccorsi e il trasporto in ospedale, è morto prima di arrivare al pronto soccorso di Agrigento. Al momento comunque l’inchiesta nono vede indagati ed è a carico di ignoti per avviare tutti gli accertamenti medico legali necessari a stabilire i fatti. Il procuratore Vella infatti ha disposto l'autopsia sul corpo.

Vincenzo Lattuca

Il 43enne Vincenzo era finto nel registro degli indagati per la scomparsa della sorella Gessica Lattuca dopo che i carabinieri del Ris di Messina avevano trovato alcune tracce di sangue riconducibili alla donna nell'abitazione dove lui viveva e dove la ventisettenne la sera della scomparsa era stata.

Per gli inquirenti, l'omicidio della donna sarebbe avvenuto al culmine di un litigio col fratello provocato da un presunto stato di ubriachezza della donna. Il fratello, secondo la nuova ipotesi su cui lavoravano Vella e il pm Paola Vetro, l'avrebbe uccisa insieme ad alcuni complici, ancora ignoti, che poi avrebbero aiutato lo stesso uomo a disfarsi del cadavere mai ritrovato. L'uomo dal suo canto aveva negato fermamente le accuse, sia davanti agli agenti che davanti ai pm, e attendeva lo sviluppo dell’inchiesta quando è morto.