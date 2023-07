Genova, ubriaco prende a sassate la fidanzata dopo una lite: ricoverata in gravissime condizioni Una donna è stata ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata aggredita dal fidanzato. La giovane, infatti, è stata picchiata dal compagno ubriaco, colpita con una bottiglia e presa a sassate nei pressi dei laghetti di San Carlo a Genova.

Una donna di 41 anni è ricoverata in ospedale in gravi condizioni dopo essere stata aggredita dal fidanzato ubriaco a San Carlo di Cese, a Pegli. Il compagno, un uomo di 27 anni, è stato denunciato dagli agenti delle volanti che sono intervenuti sul posto subito dopo l'aggressione. Secondo quanto ricostruito, i due stavano passeggiando con alcuni amici ai laghetti di San Carlo, a Genova. Ben presto, tra i due è iniziata una violenta lite e il giovane ha prima insultato la compagna e poi, quando lei si è alzata per andarsene, l'ha aggredita a calci, pugni e bottigliate in testa.

Stando alle informazioni diffuse sul caso, la donna sarebbe stata presa a sassate davanti ai passanti. L'aggressione le ha provocato ferite gravissime che le sono valse il ricovero in ospedale. Attualmente, la vittima si trova in condizioni di salute molto serie nel reparto di rianimazione. A denunciare quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 15 luglio, alcune persone che hanno assistito alla violenza. Sul posto sono arrivate subito dopo il primo allarme l'ambulanza e le volanti delle forze dell'ordine.

La donna era svenuta e sanguinante a terra, mentre poco distante vi era l'aggressore completamente ubriaco. Il 27enne avrebbe anche iniziato ad inveire contro le forze dell'ordine che lo hanno poi denunciato per lesioni aggravata, violenza privata e atti osceni. Stando a quanto noto, il fidanzato era in affidamento alla prova. La compagna del 27enne resta ricoverata al Policlinico San Martino di Genova e ulteriori informazioni sul suo bollettino medico saranno rese note nelle prossime ore.

Per il momento i medici mantengono la massima riservatezza sulle condizioni della vittima. Nel frattempo, le forze dell'ordine indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione avvenuta nei pressi dei laghetti di San Carlo.