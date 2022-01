Genova, sorelline di 7 e 12 anni da sole al parco: una si ferisce. La mamma denunciata per abbandono È stata denunciata per abbandono di minore la madre di due sorelline che sarebbero state viste spesso al parco da sole. Il giorno in cui una delle due si è infortunata gli altri genitori hanno allertato il 112.

A cura di Chiara Ammendola

Erano al parco da sole le due sorelline di 7 e 12 anni al centro di una vicenda che ora ha per protagonista la loro mamma. Le due infatti come spesso accade anche il pomeriggio di qualche settimana fa erano al parco giochi della Val Polcevera a Genova intente a trascorrere momenti di svago e divertimento: anche quel giorno però, stando a quanto poi dichiarato da diversi testimoni, erano da sole. Non c'erano i genitori né altri adulti ad accompagnarle in quanto minorenni. Ed è proprio quel pomeriggio, intorno alle 15, così come riportato dal Secolo XIX. che una delle due sorelline si è infortunata: un banale incidente come spesso possono accadere quando si è piccoli e si gioca. La più piccola è infatti scivolata mentre con le amiche si alternata tra scivolo e altalena, ferendosi al ginocchio.

Ad allertare i carabinieri i genitori presenti al parco

A consolarla però non ci sarebbe stato nessuno, nessun genitore, mentre la sorellina era distante intenta a giocare con le amiche. Ad accorgersi della piccola sarebbero state invece altre mamme presenti al parco insieme ai propri figli: nel vedere la bambina ferita e da sola hanno così deciso di chiamare il 112. I carabinieri intervenuti sul posto hanno portato la piccola in caserma e ascoltato il racconto degli altri genitori presenti al parco che avrebbero riferito che le sorelle sono sempre sole e che la madre si è vista molto raramente: "Sono abbandonate a loro stesse". I carabinieri hanno così rintracciato la famiglia delle bambine alla quale sono state riaffidate ma per la madre scatta la denuncia alla Procura della Repubblica per abbandono di minore.