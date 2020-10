Una rapina a mano armata che poteva concludersi tragicamente. E’ successo a Ronco Scrivia, comune in provincia di Genova. Tre uomini con il volto coperto e armati di pistole hanno fatto irruzione nella villetta di un artigiano in tarda serata, cogliendo completamente di sorpresa anche sua moglie e il figlio di 12 anni. I rapinatori, sotto minaccia, si sono fatti consegnare dall’uomo tutto il denaro che c'era in casa: 4500 euro in contanti. A quel punto la famiglia è stata chiusa in una stanza senza finestre e i ladri sono scappati.

Secondo le prime indagini, sembra che i ladri siano riusciti a entrare in casa forzando una porta finestra. A quel punto, si sono diretti silenziosamente verso il salotto dove la famiglia stava guardando la televisione. Uno dei rapinatori ha intimato ai tre di stare immobili e di consegnargli tutto quello che c’era di valore in casa. Una volta preso il denaro e rinchiuso la famiglia in una stanza senza punti di uscita, i ladri si sono dati alla fuga. L'ipotesi è che un quarto uomo li attendesse in macchina fuori dalla villetta.

Dopo circa 10 minuti da incubo, l’artigiano è riuscito a forzare la porta della stanza dove erano stati rinchiusi e ha chiamato le forze dell’ordine.

Sull’accaduto indagano i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia San Martino, che in queste stanno acquisendo le immagini di alcune telecamere nella zona circostante alla villetta per provare a ricostruite eventuali spostamenti sospetti.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza per verificare se le tre vittime avessero riportato delle ferite durante la rapina. I genitori e il figlio erano ancora in stato di shock.