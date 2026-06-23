Morte Sofia Barberi, parlano i genitori del 19enne del video: “Lo abbiamo sbattuto fuori di casa, con noi ha chiuso”

La famiglia del 19enne, che si era dovuta barricare in casa dopo un assalto di persone indignate, ha annunciato di voler tagliare ogni rapporto con lui: “Eravamo terrorizzati ma gli amici di Sofia hanno ragione, hanno il cuore che brucia. Non si può giustificare in nessun modo il suo comportamento”.

“Lo abbiamo sbattuto fuori di casa, con noi ha chiuso” non usano mezzi termini i genitori del 19enne che si era ripreso ridendo davanti alla scena dell’incidente costato la vita alla 23enne Sofia Barberi all’alba di sabato a Ceriale, nel Savonese, e poi ancora sulle scalette dell’aereo in cui annunciava di lasciare l’Italia. Il giovane, che non è indagato per l’incidente stradale perché non era al volante, con i suoi video shock si è trasformato nel bersaglio principale dell’indignazione di tutti compresa quella dei suoi genitori che annunciano di voler tagliare ogni rapporto con lui.

“Siamo distrutti, disperati. Chiediamo scusa alla famiglia di Sofia, per il suo comportamento scandaloso. Purtroppo non ci sta con la testa” ha spiegato a Repubblica la famiglia del giovane che è stata vittima anche di un assalto degli amici della 22enne. Poche ore dopo quel video nel quale diceva "Ve lo giuro, questa è mort… abbiamo rotto tutto stanotte, bro. Per un mese niente lavoro fratello, tentato omicidio ci han fatto", una piccola folla infatti si era radunata sotto casa sua e la famiglia si era dovuta barricare.

Un comportamento dettato dalla rabbia di un video che anche gli stessi familiari dell’uomo giudicano “completamente folle e senza senso”. Anche per questo, pur avendo chiamato i carabinieri per far disperdere la folla entrata nel palazzo, hanno deciso di non sporgere denuncia. “Ci siamo barricati dentro, mettendo i mobili davanti alla porta. Eravamo terrorizzati ma gli amici di Sofia hanno ragione, hanno il cuore che brucia. Non si può giustificare in nessun modo il suo comportamento”.

La famiglia dice di essere stata sorpresa anche dal secondo video in cui il 19enne annunciava la partenza dall’Italia e assicura che non sa dove sia andato il giovane. “Non sappiamo dove sta andando, forse Spagna, forse Portogallo. L’importante è che non torni. Ci ha rovinato la vita” hanno detto i familiari.

"Il ragazzo è in viaggio all'estero. Sta male perché è molto preoccupato per i suoi genitori. Teme che quelle persone possano tornare e fargli del male" ha dichiarato invece il legale del 19enne. Il giovane però non sembra aver compreso la gravità del suo gesto visto che dopo un altro video di scuse ha postato il filmato in cui prende da Malpensa l’areo dichiarato ridendo: "Mi sa che il mio piano di fare bella vita felice in Italia è fallito. Tutta Italia ci odia, remigrazione".

Per il tragico incidente è indagata per omicidio stradale invece una 18enne neo patentata. “È annientata e devastata, dice di non avere più motivo di stare al mondo” ha detto il suo avvocato. La ragazza, che era alla guida della Fiat 500 che si è scontrata con il motorino su cui viaggiavano la vittima e una sua amica, rimasta gravemente ferita, è risultata negativa all’alcol test. La giovane ha detto di non conoscere bene il 19enne e l’altro che era con lui: “Non sono neanche miei amici, mi hanno solo chiesto un passaggio”.