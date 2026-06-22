Autore del video choc dopo la morte di Sofia Barberi a Ceriale lascia l’Italia: “L’incidente mi ha rovinato la vita”

L’autore del video choc realizzato dopo la morte di Sofia Barberi a Ceriale ha lasciato l’Italia. Il giovane viaggiava sulla vettura che ha travolto il motorino della 22enne. “Mi ha rovinato la vita, ora devo cambiare tutto”.

Aveva già postato un video in cui rideva dell'incidente costato la vita a Sofia Barberi, la 22enne deceduta lo scorso 20 giugno a Ceriale (Savona). Subito dopo aver caricato il filmato nel quale sosteneva ridendo di "non dover andare al lavoro per un po'" a causa dell'accusa di "tentato omicidio", aveva chiesto scusa definendosi ubriaco. "Sono sofferente per la ragazza, non sono un mostro", aveva detto, affermando di essere stato minacciato di morte.

In un nuovo filmato, il giovane residente a Pietra Ligure si è mostrato mentre stava per salire su un aereo diretto all'estero. Sempre ridendo ha affermato di essere in partenza perché "il piano di fare la bella vita in Italia" è fallito.

Inneggiando alle frasi di Vannacci sulla remigrazione, ha poi detto: "Quest'incidente mi ha rovinato la vita. Mi tocca cambiare tutto, guarda qua porca p…meno male che prendo tutto sul ridere, se no qua…".

Il giovane viaggiava sul sedile del passeggero della Fiat 500 che ha travolto e ucciso Sofia, che era invece sul motorino con un'amica ora ricoverata in gravi condizioni. Alla guida della vettura vi era una 19enne che aveva ottenuto la patente di guida poco tempo prima.

La ragazza si è fermata per prestare soccorso, ma per Sofia non vi era già più niente da fare. La 19enne, alla quale è stata ritirata la patente, è stata sottoposta a test per verificare il tasso alcolemico e l'eventuale assunzione di stupefacenti prima di mettersi alla guida. La giovane è risultata negativa ad entrambe le sostanze.

Rispondendo ai commenti sulle immagini del primo filmato, quello nel quale si era mostrato sorridente subito dopo il sinistro mortale, riprendendo addirittura le auto delle forze dell'ordine e gli amici che viaggiavano con lui al momento dello schianto, il giovane ha scritto: "Ve la siete girata come volete. Un saluto dal Portogallo".