Genova, 22enne incinta accoltellata all’addome da una coetanea al culmine di una lite

La violenta aggressione sarebbe scaturita da una discussione tra due coetanee, entrambe di 22 anni e già conoscenti tra loro.

Attimi di terrore nel pomeriggio di ieri a Genova, in piazza Santa Fede, dove una lite tra giovani donne è degenerata in un violento accoltellamento. Erano circa le 16.45 quando una ragazza incinta di 22 anni è stata colpita all’addome con un coltello.

La vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Galliera. Sul posto sono intervenute due volanti della polizia, che hanno rapidamente circoscritto l’area e avviato le prime indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.

Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze, la violenta aggressione sarebbe nata da una discussione tra due coetanee, entrambe di 22 anni e già conoscenti tra loro. La tensione è salita fino al punto in cui una delle due ha estratto un coltello, colpendo l’altra all’addome. Durante la colluttazione, una terza donna sarebbe rimasta ferita dopo essere stata raggiunta da una bottiglia lanciata nel caos.

Anche l’aggressore è stata soccorsa e portata in ospedale per le ferite riportate nella rissa. Tutte e tre le giovani coinvolte sono ora sotto osservazione. La polizia ha identificato la presunta autrice dell’accoltellamento e ha posto sotto sequestro l’arma. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire le cause che hanno innescato la lite.