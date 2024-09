Gela: uccide la madre in casa con due coltellate dopo una lite, poi esce e si consegna alla polizia

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Dramma a Gela nella serata di lunedì, un uomo, il 43enne Filippo Tinnirello, ha ucciso la madre a coltellate in casa dopo una lite prima di uscire e consegnarsi alle forze dell’ordine. L’omicidio si è consumato nell’abitazione di famiglia di via Vitali dove madre e figlio vivevano insieme. La donna, la 64enne Francesca Ferrigno, è stata raggiunta da almeno due fendenti, uno al ventre e uno alla gola che si è rivelato fatale.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa della famiglia che, spaventati dalle urla, hanno chiamato i carabinieri. Nel frattempo però l’uomo era già uscito di casa. Filippo Tinnirello infatti non ha atteso l’arrivo dei militari ma è uscito e si è recato presso il vicino commissariato di polizia dove si è consegnato e ha raccontato il fatto in lacrime.

Intanto i carabinieri erano già giunti nell’abitazione del quartiere Cantina Sociale dove avevano trovato la madre riversa a terra in una pozza di sangue. Per lei inutili i soccorsi medici del 118, giunti sul posto dopo essere stati allertati dagli stessi militari.

Dopo essere stato condotto in caserma e interrogato a lungo nella notte dai carabinieri che conducono le indagini, Filippo Tinnirello è stato arrestato e condotto in carcere. Gli inquirenti, che hanno anche rinvenuto e sequestrato l’arma usata per il delitto, ritengono che il movente dell’omicidio sia da ricercare nel difficile rapporto tra madre e figlio per i problemi dell’uomo.

Filippo Tinnirello, disoccupato e con precedenti penali per droga, infatti era seguito dal Dipartimento di Salute Mentale per i suoi problemi di tossicodipendenza e a quanto pare tra madre e figlio i litigi erano continui. Anche ieri sera tra i due sarebbe nato l’ennesimo diverbio dopo che erano rimasti soli in casa dopo aver finito di cenare con l’altro figlio della donna. Probabilmente un delitto di impeto, Filippo Tinnirello ha preso un coltello e si è scagliato sula madre uccidendola.

La tragedia ha sconvolto la comunità locale dove la donna, vedova da tempo, è descritta come piena di tenacia e dedizione per i figli. “Francesca Ferrigno era una donna coraggiosa che si impegnava in tutto ed era sempre vicina ai quattro figli” ha raccontato al Quotidiano di Gela il pastore della comunità evangelica che la donna frequentava.