Gatto muore trafitto da una freccia, l’appello: “Aiutateci a trovare chi l’ha ucciso” I volontari del canile di Riccione martedì 12 settembre hanno trovato un gatto trafitto da una freccia vicino a una colonia felina nel comune di Montescudo-Monte Colombo. Nonostante le cure, l’animale purtroppo è morto. Il ricovero per animali sui social: “Se avete informazioni, scriveteci o contattate i Carabinieri”.

A cura di Eleonora Panseri

Le foto del gatto trafitto da una freccia a Montecolombo, in provincia di Rimini.

Non è riuscito a sopravvivere il gatto trafitto da una freccia trovato nel comune di Montescudo-Monte Colombo martedì 12 settembre, in prossimità di una colonia felina in via San Marco/via Belarda. A denunciare il fatto e a dare la notizia della morte dell'animale sono stati i volontari del Canile Intercomunle di Riccione con un post sulla loro pagina Facebook.

“Quando durante le scorse ore abbiamo recuperato questo povero gatto, trafitto con una freccia, non volevamo crederci che ci può essere qualcuno di così crudele. Eppure è così", si legge nel lungo messaggio pubblicato sui social. “Le sue condizioni sono parse molto gravi sin da subito – hanno spiegato i responsabili della struttura -, ed è stato ricoverato presso la nostra clinica veterinaria. Abbiamo cercato di fare tutto il possibile per provare a salvare il gattino”.

Al termine dell'aggiornamento su quanto accaduto, i volontari hanno fatto sapere di aver dato mandato ai loro legali "ad intraprendere qualsiasi azione legale percorribile". Poi la richiesta di dettagli che possano aiutare le forze dell'ordine nella ricerca della persona che potrebbe aver scoccato la freccia che non ha dato scampo all'animale.

“Facciamo un appello a tutti coloro che possano fornire qualsiasi informazione utile a rintracciare l’autore di questo crimine (gli esperti ci dicono che si tratta di una freccia di balestra), di scriverci (info@canilericcione.it) o di contattare direttamente i Carabinieri Forestali che stanno svolgendo le indagini del caso", prosegue il post.

In poche ore la notizia, condivisa di profilo in profilo, ha iniziato a circolare sul web e il post del canile ha ricevuto centinaia di messaggi di vicinanza all'animale e ai volontari. "Speriamo che il responsabile paghi per il suo gesto", ha scritto un utente sulla pagina della struttura, "Chi ha tanta cattiveria per gli animali è un pericolo anche per le persone", ha commentato un altro.