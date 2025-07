Garlasco, svolta nelle analisi sul tampone orale: nella bocca di Chiara Poggi il Dna di un uomo “ignoto”

Sarebbe emerso il Dna di un uomo ignoto dalle analisi sul “tampone orale” di Chiara Poggi, mai analizzato in 18 anni, effettuate dai periti incaricati dal Tribunale di Pavia nel corso dell’incidente probatorio. La traccia non apparterrebbe né a Sempio né a Stasi.

Possibile oltre che clamorosa svolta nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco: stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, sarebbe emerso il Dna di un uomo ignoto dalle analisi sul "tampone orale", mai analizzato in 18 anni, effettuate dai periti incaricati dal Tribunale di Pavia nel corso dell'incidente probatorio. La traccia non è del nuovo indagato Andrea Sempio né dell'unico condannato in via definitiva per l'omicidio, Alberto Stasi, all'epoca fidanzato di Chiara Poggi.

In altre parole, sul tampone orale di Chiara Poggi, i periti incaricati dal Tribunale di Pavia hanno trovato materiale genetico "Y" appartenente ad un uomo che al momento non è ancora identificato. Un profilo di Dna che ora verrà "amplificato" dalla genetista Denise Albani ma che, da un primo confronto preliminare, non apparterrebbe né a Stasi né a Sempio, ma a una terza persona che la mattina del delitto – il 13 agosto 2007 – potrebbe essere stata sulla scena del crimine. Il che dunque potrebbe mettere tutto in discussione.

Nel maxi incidente probatorio, disposto dal Gip Daniela Garlaschelli, sono stati analizzati campioni rilevati sulle "garze" utilizzate dal medico legale Marco Ballardini per prelevare, in sede autoptica, il tampone orale della vittima. A questo punto l'indagine potrebbe puntare con sempre maggiore convinzione all'ipotesi della partecipazione di più persone al delitto.

Leggi anche Perché le cellule maschili trovate sui reperti di Garlasco non potranno mai essere attribuite a qualcuno

Tuttavia, secondo quanto si apprende dai consulenti delle parti, l'esame verrà ripetuto, perché la quantità di profilo genetico sarebbe minima, e non è escluso che si possa trattare di una contaminazione.

Tuttavia, Gian Luigi Tizzoni, avvocato della famiglia Poggi, contattato telefonicamente da Fanpage.it, non conferma la notizia.

Per quanto riguarda le altre tracce analizzate, nei giorni scorsi è emerso che sul tappetino del bagno della villetta di via Pascoli dove si è consumato il delitto c'era solo il sangue di Chiara. E anche le due tracce di sangue repertate sulle scale della villetta apparterrebbero alla vittima, mentre per quanto riguarda il pelo trovato sul sacchetto dei cereali, che si pensava fosse un capello dalla lunghezza di 3 centimetri, non è stato rivenuto Dna per procedere ad una comparazione.

In aggiornamento.