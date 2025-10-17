Garlasco, annullato sequestro a Mario Venditti: restituito il cellulare all’ex pm indagato per corruzione

Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il sequestro del cellulare e dei pc nei confronti di Mario Venditti, l’ex pm di Pavia accusato di corruzione in atti d’ufficio per aver favorito l’archiviazione nel 2017 di Andrea Sempio, l’attuale indagato per il delitto di Garlasco.

L'ex pm Mario Venditti tornerà in possesso dei suoi dispositivi elettronici. Il Tribunale del Riesame di Brescia ha accolto il ricorso presentato dall'avvocato difensore Domenico Aiello che aveva impugnato il sequestro disposto lo scorso 26 settembre. Quel giorno era uscita la nuova indagine della Procura di Brescia che indaga su Venditti per corruzione in atti d'ufficio: secondo l'accusa avrebbe favorito l'archiviazione nel 2017 di Andrea Sempio, oggi ancora indagato per il delitto di Garlasco. Nel sequestro, disposto dalla Procura di Pavia, era stato ritirato il cellulare, tre vecchi computer e due hard disk. Ora tutto ritornerà in possesso a Venditti.

Nel dettaglio – come si legge nel decreto di perquisizione – l'ex procuratore è accusato di aver "ricevuto una somma indebita di denaro, nell'ordine di 20-30mila euro, per favorire Andrea Sempio nell'ambito del procedimento penale di cui era co-titolare in qualità di procuratore aggiunto della Repubblica". Il 26 settembre si era proceduto anche alla perquisizione in casa dei genitori di Andrea Sempio, dei suoi zii e nelle abitazioni di due appartenenti nel 2017 alla polizia giudiziaria, quando si indagava per la prima volta su Sempio.

Le indagini erano iniziate dopo che gli investigatori lo scorso 14 maggio avevano trovato a casa dei genitori dell'attuale indagato per l'omicidio di Chiara Poggi un appunto scritto a mano. Su questo biglietto c'era scritto: "Venditti gip archivia x 20. 30. euro". Secondo gli inquirenti sarebbe la prova di una possibile corruzione, smentita però dai difensori di Sempio e Venditti. Per loro quella cifra era da ricondurre a spese legali.

Davanti al Tribunale del Riesame lo scorso 14 ottobre si è presentato anche l'ex pm di Pavia perché ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee: "Ho la vita rovinata, non ho mai preso un euro al di fuori dello stipendio". Intanto le indagini vanno avanti.