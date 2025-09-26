Delitto Garlasco, dall’alba perquisizioni da ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini

C’è un’altra importante svolta sul caso del delitto di Garlasco: come riporta il TG1 sono in corso dalle prime luci dell’alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini sul delitto di Chiara Poggi.

Secondo quanto riportato dal Tg1, c’è una nuova svolta sul delitto di Garlasco. Dalle prime ore del mattino carabinieri e Guardia di Finanza hanno avviato perquisizioni nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che presero parte alle prime fasi dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, la giovane trovata senza vita nella sua casa il 13 agosto 2007.

Un’iniziativa che segna un capitolo inatteso in una vicenda giudiziaria che, nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi a 16 anni di carcere, continua a sollevare dubbi e interrogativi. Tra i punti ancora controversi c’è la posizione di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara e oggi indagato per omicidio in concorso: il suo nome è tornato con forza negli ultimi mesi, rilanciando ipotesi alternative che le nuove indagini potrebbero contribuire a chiarire.

E c'è da ricordare che nella giornata di oggi il caso torna anche in tribunale, a Pavia, dove davanti al gip è stata chiesta la proroga dell’incidente probatorio. I periti incaricati non sono riusciti a concludere in tempo gli accertamenti e chiedono altro tempo, in particolare per la rivalutazione degli esami sulle unghie di Chiara. Su questo fronte si concentra infatti la principale disputa scientifica: già nel 2014 il professor Francesco De Stefano non aveva trovato un profilo genetico chiaro e completo. Successivamente, i consulenti della difesa di Stasi e il genetista della Procura hanno invece attribuito la piccola traccia biologica rilevata proprio a Sempio. Toccherà ora ai periti del gip decidere quale ipotesi regge di più, ma con un limite cruciale: durante la perizia del 2014 le unghie furono consumate, rendendo impossibili nuovi esami diretti. Si potrà soltanto rivalutare i dati esistenti.

C’è poi un ulteriore filone d’indagine, quello delle impronte rinvenute nella villetta. Otto in totale: sei sul sacchetto dei cereali con cui Chiara avrebbe fatto colazione e due su quello della spazzatura, nessuna invece su Estathé e biscotti. Come ha spiegato il genetista della famiglia Poggi, Marzio Capra, “Non sappiamo ancora se le impronte trovate abbiano abbastanza punti caratteristici per essere comparate. Sono state evidenziate determinate impronte, nei prossimi giorni verranno fotografate e se ci sono abbastanza punti caratteristici verranno confrontate”. Proprio per questo in Aula si valuta la nomina di un perito dattiloscopista in grado di analizzare a fondo le tracce.

Il caso di Garlasco, a 17 anni di distanza, resta così apertissimo a nuovi sviluppi: le perquisizioni in corso, gli accertamenti scientifici e nel contempo la nuova udienza a Pavia potrebbero portare elementi utili a chiarire zone d’ombra che finora hanno continuato ad alimentare domande e sospetti.