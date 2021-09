Funerali di Chiara Ugolini, in centinaia per l’ultimo abbraccio: “Eri il nostro muro più forte”

In centinaia presso la chiesa di Fumane in provincia di Verona. per l’ultimo addio a Chiara Ugolini, la 27enne uccisa la scorsa settimana dal coinquilino del condominio,A presiedere la celebrazione, il vescovo di Verona Giuseppe Zenti: “Che la sua morte ci aiuti a combattere contro le violenze sulle donne”.