Fumo dalla cabina su aereo Air France, atterraggio d’emergenza a Venezia: paura per i 168 passeggeri a bordo

Paura oggi per i 168 passeggeri di un aereo Air France partito da Parigi e diretto a Beirut. Il velivolo è stato costretto ad invertire la rotta intorno alle 11 quando era in volo sopra la Dalmazia e ad effettuare un atterraggio d'emergenza all'aeroporto Marco Polo di Venezia.

La segnalazione inviata alla torre di controllo riguardava la presenza di fumo uscito dalla cabina. L'aereo è stato quindi costretto ad invertire la rotta e ad avviare le procedure per l’atterraggio di emergenza a Venezia. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del Fuoco. Sono in corso tutte le verifiche del caso.

L'arrivo è avvenuto in sicurezza, non si sono registrati feriti tra i passeggeri o il personale di bordo, solo tanta paura. Lo scalo non ha fatto rilevare alcun problema all'arrivo, anche se tutte le squadre di emergenza sono comunque state schierate a scopo preventivo e di eventuale intervento.

Un episodio simile si era verificato la scorsa estate a Brindisi. Ad agosto 2025 un Airbus 320 della compagnia EasyJet, volo EJU4736, partito dalla Grecia e diretto a Nantes (Francia) con 186 passeggeri bordo aveva effettuato un atterraggio di emergenza nella città pugliese dopo che la torre di controllo aveva segnalato la presenza di fumo in cabina, attivando immediatamente le procedure di emergenza. Anche in quel caso, non ci fu alcun ferito.