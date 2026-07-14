Attualità
video suggerito
video suggerito

Fulmine cade vicino al poligono Cellina-Meduna, 10 militari feriti: sono stati investiti dall’onda d’urto

Dieci militari sono rimasti feriti dopo essere stati investiti dall’onda d’urto di un fulmine caduto vicino al poligono Cellina-Meduna, in Friuli-Venezia Giulia. Nessuno è in gravi condizioni, indagini in corso sulla dinamica dell’accaduto.
Leggi tutte le news di Fanpage.it tra i risultati della ricerca su Google.
Avatar autore
A cura di Eleonora Panseri
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Dieci militari sono rimasti feriti a causa dell'onda d'urto provocata da un fulmine caduto nei pressi del poligono Cellina-Meduna, tra i comuni di Vivaro, Maniago e Cordenons, in Friuli-Venezia Giulia, dove erano impegnati in attività di addestramento.

Il fatto è avvenuto durante un forte temporale che nel pomeriggio di oggi, martedì 14 luglio, ha interessato parte del Friuli occidentale, con intensa attività elettrica e numerosi fulmini caduti sul territorio.

I militari, secondo quanto è stato ricostruito, hanno immediatamente interrotto l'addestramento e stavano rientrando ai rispettivi veicoli quando il fulmine si è abbattuto sul terreno, in un'area molto periferica a ridosso di due corsi d'acqua.

Leggi anche
La giornalista Roxana Guzman uccisa in Messico, trovato il corpo dopo un mese: 8 arresti, 4 sono poliziotti

Attorno alle 15.30 è stato lanciato l'allarme che ha fatto scattare un imponente dispositivo di soccorso coordinato dalla centrale operativa Sores Fvg, che ha inviato sul posto l'elisoccorso regionale, un'automedica e un'ambulanza.

Anche se i militari sono stati direttamente soccorsi dai colleghi e trasferiti, a seconda dei sintomi, nei Pronto soccorso di Spilimbergo e Pordenone. Proprio l'utilizzo dei mezzi dell'Esercito, che si sono attivati prima che elicottero e auto medica inviati dalla centrale Sores Fvg giungessero sul posto, testimonierebbe l'assenza di grave emergenza medica.

Nessuno degli allievi ha mai perso conoscenza e sono in corso accertamenti, ma, a quanto si apprende, tra i sanitari non ci sarebbe preoccupazione in merito alle loro condizioni di salute.

La Brigata Ariete, che ha sede in città, ha immediatamente disposto un servizio di supporto ai colleghi: dalle prime informazioni, nessuno dei 4 sarebbe grave, come reso noto all'Ansa dall'ufficio informazioni esterne della stessa Ariete. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'accaduto.

Immagine
Live
legge
elettorale
Si spacca il centrodestra: l'emendamento di FdI sulle preferenze bocciato per un solo voto
Lei ci mette la faccia, gli alleati la sfiduciano lo stesso col voto segreto: è il naufragio di Giorgia Meloni
Adriano Biondi
Il momento in cui la maggioranza va sotto sulla legge elettorale: la reazione dell'Aula
Preferenze soft e una pistola sul tavolo: la strategia di Meloni per sopravvivere alla legge elettorale
Voto fuori sede più vicino, arriva l'emendamento della maggioranza alla legge elettorale: come si potrà votare
Le preferenze, la raccolta firme e il candidato premier: tutte le polemiche sulla nuova legge elettorale
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views