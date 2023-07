“Fuga a piedi nudi, autista rimasto per salvare anziani”, parlano i passeggeri del bus a fuoco in A12 Le agghiaccianti testimonianze dei passeggeri del pullman che è andato a fuoco in A12 ieri in una galleria autostradale tra Recco e Nervi, in direzione di Genova, e che ha causato il ferimento di 37 persone.

A cura di Antonio Palma

"Correvamo ma la galleria sembrava lunga chilometri, se ci si girava si vedeva tutto nero, è stato un incubo"; "Io ho perso tutto, anche le scarpe e mi sono fatta la galleria a piedi nudi mentre bruciava, la preoccupazione era di non riuscire più a respirare e io pensavo saremmo rimasti sotto la galleria", sono le agghiaccianti testimonianze, rilasciate al Tgr della Liguria, di alcuni dei passeggeri del pullman che è andato a fuoco in A12 ieri in una galleria autostradale tra Recco e Nervi, in direzione di Genova, e che ha causato il ferimento di 37 persone tra cui 25 intossicate.

Racconti terribili vissuti in prima persona quelli di chi si trovava a bordo del bus che si è incendiato ed è andato completamente distrutto domenica pomeriggio nella galleria Monte Giugo. Facevano tutti parte di una comitiva di turisti di ritorno nel Comasco dopo una visita fatta alle Cinque terre, una gita che purtroppo ricorderanno per sempre come un incubo da cui molti di loro pensavano di non uscire più.

"Scappavamo ma dietro sentivamo il calore che si avvicinava" ha raccontato una delle sopravvissute, ora ricoverata in ospedale nel capoluogo ligure ma fortunatamente non in gravi condizioni. Condizioni critiche in cui si trova l'autista del mezzo, un uomo di 56 anni che è il più grave di tutti ed è ora ricoverato nell'area medica critica dell'ospedale San Martino di Genova dopo essere sottoposto a camera iperbarica per aver respirato troppo fumo.

"Un eroe" agli occhi di alcuni passeggeri che raccontano di come sia rimasto indietro e si sia attardato, nonostante l'incendio e il fumo, per salvare gli altri passeggeri che erano più lenti. "È rimasto indietro ad aiutare una coppia di anziani che non riusciva a camminare e cadeva, l'autista è veramente un eroe, era ridotto malissimo quando è uscito" ha rivelato infatti una passeggera in ospedale.

Intanto proseguono i disagi in Liguria dove il tratto della A12 tra Recco e Nervi è stato riaperto ma si viaggia su una sola corsia per senso di marcia. Autostrade per l'Italia segnala in serata ancora alcuni chilometri di coda in zona sia in direzione di Genova sia in direzione di Sestri Levante per lavori di ripristino della galleria Monte Giugo.