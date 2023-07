Friuli, travolto da un albero in un bosco, muore volontario della Protezione Civile L’uomo si chiamava Giuseppe De Paoli, aveva 74 anni ed è morto questa mattina dopo essere stato travolto da una ceppaia mentre si trovava nel bosco.

A cura di Davide Falcioni

Giuseppe De Paoli, un uomo di 74 anni di Verzegnis, in Friuli Venezia Giulia, è morto questa mattina dopo essere stato travolto da una ceppaia mentre si trovava nel bosco. Malgrado i soccorsi tempestivi, le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Stando a quanto accertato l'uomo – volontario della Protezione Civile – è stato investito in pieno da un albero mentre insieme ad altre due persone provvedeva alla pulizia di una pista forestale nei pressi di Pozzis, sulla destra orografica del Torrente Arzino. Nessuno avrebbe assistito all’incidente dal momento che i due compagni erano in quel momento distanti da lui. Non vedendolo arrivare sono tornati indietro e lo hanno trovato senza vita, travolto da una pianta caduta dall’alto. Sul posto intorno alle 11 sono intervenuti un'eliambulanza, il Soccorso Alpino stazione di Forni Avoltri, la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. L’equipaggio dell’elisoccorso è stato sbarcato in hovering ma non si è potuto far altro che constatare il decesso de De Paoli.

Appena ricevuta la segnalazione dell’incidente, le squadre di soccorso si sono attivate immediatamente. Il personale medico e infermieristico della Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria ha risposto all’appello, purtroppo, nonostante gli sforzi encomiabili, non è stato possibile salvare la vita dell’uomo. Dopo l’incidente, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per comprendere le circostanze esatte dell’accaduto. Anche la Protezione Civile ha espresso il proprio cordoglio: "Siamo addolorati per la morte del volontario Giuseppe De Paoli, deceduto durante le attività di bonifica a Verzegnis. L’incidente ci ricorda quanto sia complesso e mai privo di rischi il lavoro che svolgono gli operatori del sistema di protezione civile".