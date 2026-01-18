Attualità
video suggerito
video suggerito

Frecciabianca in avaria fermo a Torre del Lago: in 250 spostati dopo ore su altro treno, regionali cancellati

Problemi per circa 250 passeggeri che oggi viaggiavano su un Frecciabianca diretto a Roma. Dopo oltre due ore di attesa sono stati fatti salire su un Frecciarossa che ha effettuato una fermata a Torre del Lago. Altri ritardi fino a 120 minuti per un investimento a Firenze.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Susanna Picone
9 CONDIVISIONI
Immagine

Giornata di grossi disagi oggi per 250 persone che viaggiavano a bordo di un treno Frecciabianca partito da Genova e diretto a Roma. Intorno alle 17 del pomeriggio di domenica il treno ha avuto un guasto e si è fermato alla stazione di Torre del Lago, a Viareggio, nella provincia di Lucca. E da lì non è mai ripartito.

A bordo del treno c’erano appunto 250 passeggeri che hanno dovuto aspettare oltre due ore prima di poter ripartire a bordo di un altro treno. Solo nel tardo pomeriggio, infatti, sono stati fatti salire a bordo di un treno Frecciarossa che ha effettuato una fermata straordinaria a Torre del Lago e così, intorno alle 19,15, sono ripartiti per Roma.

Il Frecciabianca in avaria invece è stato cancellato e sono stati cancellati anche alcuni treni regionali da La Spezia a Pisa. Il treno guasto è rimasto fermo sul binario 1 della stazione e per questo era impossibile garantire la regolare circolazione dei convogli. È attualmente in corso l'intervento dei tecnici di Rfi per la riparazione dell'infrastruttura rimasta danneggiata.

Leggi anche
Le foto in lavanderia e in gelateria: così la difesa vuole dimostrare che i bimbi nel bosco sono integrati

In un aggiornamento delle 19.45 apparso sul sito di Trenitalia si legge che i treni Alta Velocità, Intercity, Intercity Notte e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti e i Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni.

Il treno Alta Velocità direttamente coinvolto e oggetto di variazioni è il FB 8619 Milano Centrale (13:10) – Roma Termini (20:03), che termina la corsa a Torre del Lago. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FB 8623 Torino Porta Nuova (15:15) – Roma Termini (22:18).

Inoltre la circolazione è fortemente rallentata per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona a Firenze Campo Marte: per questo motivo i treni Alta Velocità e Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti. Il treno Alta Velocità direttamente coinvolto e attualmente fermo, fa sapere Trenitalia, è il FR 9430 Napoli Centrale (16:05) – Gorizia Centrale (23:28).

Attualità
9 CONDIVISIONI
Immagine
È di Federica Torzullo il corpo trovato nella ditta del marito: riconosciuta dai braccialetti
Arrestato il marito: è accusato del femminicidio
Il marito non collabora. Gli inquirenti: "Sangue dappertutto"
L'appello del Procuratore: "Il responsabile collabori"
Tracce di sangue in camion, auto e villa
Il papà di Federica Mangiapelo: "Si riaprono in me ferite profonde"
Il marito unico indagato nell'inchiesta per omicidio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views