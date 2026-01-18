Frecciabianca in avaria fermo a Torre del Lago: in 250 spostati dopo ore su altro treno, regionali cancellati

Problemi per circa 250 passeggeri che oggi viaggiavano su un Frecciabianca diretto a Roma. Dopo oltre due ore di attesa sono stati fatti salire su un Frecciarossa che ha effettuato una fermata a Torre del Lago. Altri ritardi fino a 120 minuti per un investimento a Firenze.

Giornata di grossi disagi oggi per 250 persone che viaggiavano a bordo di un treno Frecciabianca partito da Genova e diretto a Roma. Intorno alle 17 del pomeriggio di domenica il treno ha avuto un guasto e si è fermato alla stazione di Torre del Lago, a Viareggio, nella provincia di Lucca. E da lì non è mai ripartito.

A bordo del treno c’erano appunto 250 passeggeri che hanno dovuto aspettare oltre due ore prima di poter ripartire a bordo di un altro treno. Solo nel tardo pomeriggio, infatti, sono stati fatti salire a bordo di un treno Frecciarossa che ha effettuato una fermata straordinaria a Torre del Lago e così, intorno alle 19,15, sono ripartiti per Roma.

Il Frecciabianca in avaria invece è stato cancellato e sono stati cancellati anche alcuni treni regionali da La Spezia a Pisa. Il treno guasto è rimasto fermo sul binario 1 della stazione e per questo era impossibile garantire la regolare circolazione dei convogli. È attualmente in corso l'intervento dei tecnici di Rfi per la riparazione dell'infrastruttura rimasta danneggiata.

In un aggiornamento delle 19.45 apparso sul sito di Trenitalia si legge che i treni Alta Velocità, Intercity, Intercity Notte e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti e i Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni.

Il treno Alta Velocità direttamente coinvolto e oggetto di variazioni è il FB 8619 Milano Centrale (13:10) – Roma Termini (20:03), che termina la corsa a Torre del Lago. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FB 8623 Torino Porta Nuova (15:15) – Roma Termini (22:18).

Inoltre la circolazione è fortemente rallentata per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona a Firenze Campo Marte: per questo motivo i treni Alta Velocità e Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti. Il treno Alta Velocità direttamente coinvolto e attualmente fermo, fa sapere Trenitalia, è il FR 9430 Napoli Centrale (16:05) – Gorizia Centrale (23:28).