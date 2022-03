Forte terremoto in Giappone al largo di Fukushima: magnitudo 7.3, allerta tsunami Un terremoto 7.3 è stato avvertito a largo di Fukushima, in Giappone. Le scosse sono state avvertite fino a Tokyo. È allerta tsunami.

A cura di Ilaria Quattrone

Un terremoto di magnitudo 7.3 è stato registrato in Giappone, nella regione del Tohoku. L'epicentro è in mare a largo della prefettura di Fukushima. Le scosse sono state avvertite fino a Tokyo. È stato anche diramato l'allarme tsunami. La scossa, secondo quanto ha reso noto la Japan meteorological Agency (Jma), è stata registrata alle 23.36 in Giappone che corrispondono alle 15.36 in Italia.

Due milioni di famiglie sono senza corrente

L'intensità della scossa è stata classificata in sei su scala nipponica dove la misurazione massima è composta da sette livelli. Per il momento non è chiaro se vi siano vittime, feriti o danni a edifici. Dalle prime informazioni ottenute, sembrerebbe che in alcune zone della capitale sia stata interrotta la corrente: si parla di circa due milioni di famiglie rimaste senza energia elettrica. Alcuni dipendenti della Tokyo Electric Power Company Holdings, che gestisce la centrale Fukushima Daiichi, starebbero verificando inoltre la presenza di possibili danni. Bisognerà aspettare prima di avere un quadro preciso della situazione.

Il terremoto e il disastro nucleare del 2011

Quella di oggi, mercoledì 16 marzo, è la stessa zona colpita dal terremoto del 2011. All'epoca l'evento si verificò nel pomeriggio dell'11 marzo: sono quindi appena passati undici anni da quel terribile evento. In quell'occasione la scossa, durata circa sei minuti, ha raggiunto una magnitudo di 9.1. Dopo il terremoto, si è verificato uno tsunami. Un'onda ha poi colpito la centrale causando quello che l'Agenzia internazionale per l'energia atomica aveva classificato all'epoca come un evento "catastrofico".