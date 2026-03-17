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Forte terremoto di magnitudo 6 colpisce Cuba: l’isola è senza elettricità e connessione

Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito Cuba nella notte del 17 marzo 2026. Il fenomeno si è sovrapposto al blackout di lunedì causando disagi a 9 milioni di persone.
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A cura di Maria Neve Iervolino
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Cuba al buio durante il blackout del 17 marzo
Cuba al buio durante il blackout del 17 marzo

Martedì 17 marzo 2026 un terremoto di magnitudo 6 ha colpito Cuba. Lo ha fatto sapere il Centro sismologico mediterraneo europeo (EMSC). Il sisma è avvenuto poco dopo la mezzanotte (ora locale), e si è sovrapposto al blackout quasi totale che da lunedì ha lasciato gran parte del paese senza elettricità e internet.

Un terremoto ha colpito Cuba martedì. Fonte: Centro sismologico mediterraneo europeo (EMSC)
Un terremoto ha colpito Cuba martedì. Fonte: Centro sismologico mediterraneo europeo (EMSC)

L'epicentro del sisma, secondo il Centro Nazionale di Ricerca Sismologica di Cuba (CENAIS) è a una profondità di 20 chilometri, a 37 chilometri a sud-est di Imías, nella provincia di Guantanamo. Secondo il bollettino dell'autorità cubana, la scossa è stata avvertita anche nella provincia di Santiago de Cuba.

Al momento non sono segnalati feriti o danni, tuttavia le notizie arrivano in maniera incostante.

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L'United States Geological Survey (USGS), che monitora l'attività sismica a livello globale, ha segnalato due terremoti: uno di magnitudo 5.8 alle 00:28, e un altro di magnitudo 4.7 sedici minuti dopo, a una profondità di 10 km. Il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (EMSC), dal canto suo, ha segnalato un terremoto di magnitudo 5.8 e una successiva scossa di magnitudo 4.1.

L'Union Nacional Electrica de Cuba (Une) in una nota ha spiegato che si tratta di un nuovo "blackout totale", e che sono iniziati i lavori per ripristinare l'erogazione di energia elettrica. Non è la prima volta che accade: l'isola nel mirino di Trump già lunedì era rimasta al buio lasciando senza elettricità e internet oltre 9 milioni di persone.

Si tratta del sesto episodio in poco meno di un anno e mezzo. I disagi hanno interessato anche l'Avana dove i blackout sono durati fino a 15 ore, e fino a due giorni nelle province.

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