Foligno, bimba di 5 anni lasciata in auto sotto il sole. La madre era al centro commerciale I carabinieri hanno denunciato una donna di 48 anni per abbandono di minori: ha parcheggiato la macchina, ha chiuso a chiave la bimba al suo interno, poi si è recata in una zona commerciale per alcuni acquisti.

A cura di Biagio Chiariello

I carabinieri di Foligno, comune in provincia di Perugia, hanno denunciato una 48enne del posto per abbandono di minori. Ha infatti lasciato la propria bimba di 5 anni chiusa in auto mentre faceva acquisti in un negozio.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della sezione radiomobile locale, dopo aver parcheggiato la propria macchina e averla chiusa a chiave, la donna si sarebbe recata in un negozio nella zona commerciale della cittadina umbra per effettuare degli acquisti. Dentro c'era la propria figlioletta.

Sono stati alcuni passanti a dare l'allarme. Sul posto sono così giunti i militari dell'Arma locale. Si sono avvicinati al veicolo e hanno trovato la piccola che dormiva, seduta sul seggiolino posteriore con la cintura di sicurezza allacciata.

Per svegliarla hanno prima bussato al finestrino e poi agitato l'automobile. A quel punto la bimba si è svegliata e ha aperto la portiera dell'auto dall'interno. Poi è stata soccorsa: sarebbe infatti apparsa accaldata e frastornata a causa delle elevate temperature, essendo stato lasciato il veicolo completamente sotto il sole. In giornate come queste la temperatura all'interno di un veicolo lasciato chiuso può tranquillamente superare anche i 45°.

La piccola è stata così idratata con una bottiglia di acqua e zuccheri in attesa dell'arrivo della madre, rintracciata dopo circa una ventina di minuti grazie anche all'annuncio degli altoparlanti fatto dal personale del centro commerciale nel quale era entrata.

Gli accertamenti delle forze dell'ordine l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza della zona hanno permesso di ricostruire "in modo dettagliato” la dinamica dei fatti. E la 48enne è stata denunciata.