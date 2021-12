Foggia, incendio in un campo nomadi di Stornara: morti due bambini di 4 e 2 anni Un incendio ha distrutto un campo nomadi di Stornara, in provincia di Foggia. Nel rogo sono morti due bambini di 4 e 2 anni.

A cura di Gabriella Mazzeo

immagine di repertorio

Un incendio è divampato in un campo nomadi della provincia di Foggia, a Stornara. Secondo le prime informazioni, diverse baracche sono state distrutte dalle fiamme. In una delle abitazioni fatiscenti sono stati ritrovati i corpi di due bimbi di 4 e 2 anni. I vigili del fuoco sono ancora all'opera per domare l'incendio.

L'incendio è divampato questa mattina intorno alle 9.00. Sono ancora da chiarire le cause alla base del rogo. Il tutto potrebbe però essere partito da una stufa usata per riscaldare l'ambiente. Sono intervenute sul posto due squadre dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area sono ancora in corso. I soccorsi sono impegnati nelle ricerche per capire se ci sono ulteriori persone coinvolte.

In aggiornamento