Firenze, donna aggredita dall’ex compagno e costretta a barricarsi in auto per salvarsi La donna è stata aggredita nei pressi del luogo in cui lavora: si è salvata chiudendosi in auto e chiamando la polizia. l’ex fidanzato è stato arrestato.

A cura di Davide Falcioni

Ancora un episodio di violenza di genere, questa volta a Firenze, dove una donna è stata costretta a barricarsi in auto per sfuggire alle minacce dell’ex fidanzato. La donna ha subito il tentativo di aggressione mentre si stava recando a lavoro. L’ex compagno, un 44enne fiorentino, è stato arrestato e condotto in carcere dalla polizia.

Stando a quanto accertato la donna è stata raggiunta dall'ex nei pressi del luogo in cui lavora e si è rifugiata nell'abitacolo della sua macchina, in una strada di periferia. Poi, mentre l'uomo gridava e la minacciava, ha raggiunto un negozio da dove ha chiamato il 112. La relazione si era interrotta da qualche tempo, ma come troppo spesso accade l'ex fidanzato non intendeva accettare la decisione della donna. Le volanti della questura sono subito intervenute.

L'uomo non sarebbe nuovo a questi episodi, inscenati sempre nei confronti della stessa donna almeno dall'inizio dell'estate, soprattutto con messaggi di minacce e perfino danneggiamenti dell'auto e di effetti personali della vittima. Ora è finito in manette. I poliziotti hanno anche posto sotto sequestro il suo telefono cellulare dal quale negli ultimi mesi, in attesa di riscontri oggettivi – gli accertamenti sono avviati -, potrebbero essere verosimilmente partite una lunga serie di minacce alla controparte. Ora dovrà rispondere di atti persecutori. In attesa dell'udienza di convalida il 44enne è detenuto nel carcere di Sollicciano.