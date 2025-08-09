Finiscono con l’auto in una cisterna piena d’acqua: illesi i 4 ragazzi a bordo, recuperati con una gru

L’incidente si è verificato in provincia di Lecce lungo la strada provinciale che collega Poggiardo a Ortelle e Vitigliano. Conducente e passeggeri stanno bene.

Era probabilmente iniziata come una scampagnata in una normalissima giornata d'estate e invece si è tramutata in una disavventura che avrebbe potuto avere un esito ben peggiore. L'episodio risale a ieri pomeriggio e ha come protagonisti quattro ragazzi salentini, a bordo di una Fiat Panda grigia.

L'automobile stava percorrendo la strada provinciale che collega Poggiardo a Ortelle e Vitigliano (in provincia di Lecce), quando è improvvisamente finita dentro una cisterna colma d'acqua piovana. È una di quelle che si usano per l'irrigazione. Sono stati proprio loro a chiamare i soccorsi dal fondo della vasca, sollecitando l'intervento sul posto.

Sulla strada provinciale 363 sono giunti i vigili del fuoco che con l'ausilio di una gru hanno tirato tutti fuori. Fortunatamente stanno bene, sia il conducente che i tre passeggeri. Sono in face di accertamento le circostanze in cui si è verificato l'incidente, per chiarire come sia stata possibile la caduta. Sembra che l'auto sia precipitata per diversi metri, intorno alle ore 17.00, mentre era in fase di manovra.

La vecchia vasca coperta, non visibile neppure dalla strada e difficilmente individuabile, non avrebbe retto il peso della vettura. Avrebbe quindi ceduto, inghiottendo l'auto e i suoi passeggeri. Fortunatamente l'accumulo di acqua all'interno ha attutito il colpo e ha impedito conseguenze peggiori.